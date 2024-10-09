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Posted 9 октября, 12:52

Published 9 октября, 12:52

Modified 9 октября, 13:03

Updated 9 октября, 13:03

Спортсмены поддержат субботники РЭО

Спортсмены поддержат субботники РЭО

9 октября 2024, 12:52
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) и ассоциация «Центр социальной поддержки и помощи „Выбор“ договорились о совместном проведении субботников и экологических акций с участием известных спортсменов.

Подписание соглашения состоялось 8 октября в присутствии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сказал, что участие титулованных российских спортсменов поможет формированию экологически ответственного поведения. Кроме участия в субботниках и других просветительских мероприятиях РЭО, соглашение предусматривает анализ информации о собираемости вторичных ресурсов и обратной связи от потребителей.

Со своей стороны руководитель ассоциации Злата Чепурная выразила уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет расширяться, а в экоакциях будут принимать участие все больше граждан.

Договоренности РЭО и «Выбора» достигнуты с целью всестороннего развития культуры рационального и ответственного обращения с вторичными ресурсами, а также развития инфраструктуры для раздельного накопления и сбора вторичных ресурсов.

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