Спортсмены поддержат субботники РЭО

Posted 9 октября, 12:52
Published 9 октября, 12:52
Modified 9 октября, 13:03
Updated 9 октября, 13:03
Подписание соглашения состоялось 8 октября в присутствии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сказал, что участие титулованных российских спортсменов поможет формированию экологически ответственного поведения. Кроме участия в субботниках и других просветительских мероприятиях РЭО, соглашение предусматривает анализ информации о собираемости вторичных ресурсов и обратной связи от потребителей.
Со своей стороны руководитель ассоциации Злата Чепурная выразила уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет расширяться, а в экоакциях будут принимать участие все больше граждан.
Договоренности РЭО и «Выбора» достигнуты с целью всестороннего развития культуры рационального и ответственного обращения с вторичными ресурсами, а также развития инфраструктуры для раздельного накопления и сбора вторичных ресурсов.