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Posted 9 октября, 09:04

Published 9 октября, 09:04

Modified 9 октября, 09:05

Updated 9 октября, 09:05

Ученые создали новую технологию хранения энергии

Ученые создали новую технологию хранения энергии

9 октября 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
В Университете Нового Южного Уэльса было совершено интересное открытие в области технологий хранения энергии. Учёные применили достаточно необычный компонент — пищевые кислоты.

Портал newkhakasiya.online отмечает, что одной из главных проблем современных литийионных батарей является использование графита, производство которого наносит серьезный вред окружающей среде из-за высоких температур, сильных кислот и потери большей части графита в процессе очистки.

Профессор Нирадж Шарма предложил интересное решение данного вопроса. Он использовал вместо графита соединения, содержащиеся в яблочной и винной кислотах. Их доступность делает их экологичной заменой материалам в современных аккумуляторах.

Прототип подобной батареи уже зарекомендовал себя как более эффективный аккумулятор, чем привычный нам литийионный. Он позволяет хранить больше энергии и реже требует подзарядки. Данное открытие может увеличить срок работы большого количества устройств — от электрокаров до телефонов.

По словам исследователей, новые батареи не только более экологичны, но и более доступны. На следующем этапе разработки будут созданы более крупные батареи для промышленности и новая технология будет опробована на других видах аккумуляторов, например на натрийионных.

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