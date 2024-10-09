Ученые создали новую технологию хранения энергии

Posted 9 октября, 09:04
Published 9 октября, 09:04
Modified 9 октября, 09:05
Updated 9 октября, 09:05
Портал newkhakasiya.online отмечает, что одной из главных проблем современных литийионных батарей является использование графита, производство которого наносит серьезный вред окружающей среде из-за высоких температур, сильных кислот и потери большей части графита в процессе очистки.
Профессор Нирадж Шарма предложил интересное решение данного вопроса. Он использовал вместо графита соединения, содержащиеся в яблочной и винной кислотах. Их доступность делает их экологичной заменой материалам в современных аккумуляторах.
Прототип подобной батареи уже зарекомендовал себя как более эффективный аккумулятор, чем привычный нам литийионный. Он позволяет хранить больше энергии и реже требует подзарядки. Данное открытие может увеличить срок работы большого количества устройств — от электрокаров до телефонов.
По словам исследователей, новые батареи не только более экологичны, но и более доступны. На следующем этапе разработки будут созданы более крупные батареи для промышленности и новая технология будет опробована на других видах аккумуляторов, например на натрийионных.