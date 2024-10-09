В Кузбассе рекомендовали усилить меры профилактики ОРВИ в школах и детсадах

По словам специалистов, самой эффективной мерой профилактики вспышек ОРВИ в детских коллективах является отмена массовых мероприятий в закрытых помещениях. Также они рекомендуют вводить входные фильтры (измерение температуры у входящих в школу людей), чтобы больные не допускались в образовательные учреждения. Кроме того, рекомендуется составит график проветривания помещений и дезинфекционного режима, а также установить рециркуляторы.