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Posted 9 октября, 11:01

Published 9 октября, 11:01

Modified 9 октября, 11:03

Updated 9 октября, 11:03

В Кузбассе рекомендовали усилить меры профилактики ОРВИ в школах и детсадах

В Кузбассе рекомендовали усилить меры профилактики ОРВИ в школах и детсадах

9 октября 2024, 11:01
Фото: 1MI
Сезонный подъем заболеваемости в регионе начался.

В Кемеровской области выросла заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией, в том числе и среди детей. Об этом рассказали на заседании по эпидемиологической ситуации в министерстве образования Кузбасса, пишет VSE42.Ru.

По словам специалистов, самой эффективной мерой профилактики вспышек ОРВИ в детских коллективах является отмена массовых мероприятий в закрытых помещениях. Также они рекомендуют вводить входные фильтры (измерение температуры у входящих в школу людей), чтобы больные не допускались в образовательные учреждения. Кроме того, рекомендуется составит график проветривания помещений и дезинфекционного режима, а также установить рециркуляторы.

В региональном Минобре говорят, что с завтрашнего дня, 10 октября, по районам направят комиссии, которые проверят, соблюдают ли детские сады, школы и колледжи эпидемиологические требования.

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#Здоровье#Общество#Грипп#Орви
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