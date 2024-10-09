В Кузбассе рекомендовали усилить меры профилактики ОРВИ в школах и детсадах

Posted 9 октября, 11:01
Published 9 октября, 11:01
Modified 9 октября, 11:03
Updated 9 октября, 11:03
В Кемеровской области выросла заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией, в том числе и среди детей. Об этом рассказали на заседании по эпидемиологической ситуации в министерстве образования Кузбасса, пишет VSE42.Ru.
По словам специалистов, самой эффективной мерой профилактики вспышек ОРВИ в детских коллективах является отмена массовых мероприятий в закрытых помещениях. Также они рекомендуют вводить входные фильтры (измерение температуры у входящих в школу людей), чтобы больные не допускались в образовательные учреждения. Кроме того, рекомендуется составит график проветривания помещений и дезинфекционного режима, а также установить рециркуляторы.
В региональном Минобре говорят, что с завтрашнего дня, 10 октября, по районам направят комиссии, которые проверят, соблюдают ли детские сады, школы и колледжи эпидемиологические требования.