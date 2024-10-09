В Перми на десять дней ограничат движение по одной из важных транспортных артерий

Posted 9 октября, 11:43
Published 9 октября, 11:43
Modified 9 октября, 11:45
Updated 9 октября, 11:45
В Перми на десять дней частично ограничат движение на ул. Мира. Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей, предупреждают в минтрансе.
С полуночи 11 октября до полуночи 21 октября временно будет ограничено движение транспорта на перекрёстке ул. Мира и ул. Заслонова. Движение транспорта по ул. Мира будет организовано по одной полосе. Проезд со стороны ул. Заслонова будет закрыт.
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции трамвайных путей.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
Сегодня стало известно, что в Перми продлили перекрытие движения транспорта на участке ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова).