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Posted 9 октября, 11:43

Published 9 октября, 11:43

Modified 9 октября, 11:45

Updated 9 октября, 11:45

В Перми на 10 дней ограничат движение по улице Мира

В Перми на десять дней ограничат движение по одной из важных транспортных артерий

9 октября 2024, 11:43
Фото: https://yandex.ru

В Перми на 10 дней ограничат движение по улице Мира

Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей.

В Перми на десять дней частично ограничат движение на ул. Мира. Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей, предупреждают в минтрансе.

С полуночи 11 октября до полуночи 21 октября временно будет ограничено движение транспорта на перекрёстке ул. Мира и ул. Заслонова. Движение транспорта по ул. Мира будет организовано по одной полосе. Проезд со стороны ул. Заслонова будет закрыт.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции трамвайных путей.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Сегодня стало известно, что в Перми продлили перекрытие движения транспорта на участке ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова).

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#Пермь#Ограничение движения
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