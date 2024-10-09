В Перми на десять дней ограничат движение по одной из важных транспортных артерий

С полуночи 11 октября до полуночи 21 октября временно будет ограничено движение транспорта на перекрёстке ул. Мира и ул. Заслонова. Движение транспорта по ул. Мира будет организовано по одной полосе. Проезд со стороны ул. Заслонова будет закрыт.