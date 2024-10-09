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Posted 9 октября, 13:48

Published 9 октября, 13:48

Modified 9 октября, 13:49

Updated 9 октября, 13:49

В Перми на пожаре был спасен 21-летний мужчина

В Перми пожарные спасли из горящей квартиры молодого мужчину

9 октября 2024, 13:48
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми на пожаре был спасен 21-летний мужчина

Предварительно квартира на Екатерининской загорелась от окурка.

В Перми на улице Екатерининской разгорелся пожар. ЧП произошло вечером 9 октября, в доме на улице Екатерининской, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар, сообщение о котором поступило спасателям в 16:46, разгорелся на пятом этаже многоэтажного здания. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 33 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте пожарные увидели идущий из окна квартиры на 5 этаже густой черный дым.

В момент пожара в квартире находились двое мужчин: 54-летний пермяк и его 21-летний сын. Они пытались потушить огонь самостоятельно, но не смогли. Мужчины сообщили соседям о пожаре, чтобы те вызвали пожарных.

Газодымозащитники МЧС России обнаружили сына мужчины на полу квартиры без сознания, его передали скорой, которая госпитализировала пострадавшего в больницу. Самостоятельно из дома эвакуировались 12 жильцов, ещё четверых пожарные вывели при помощи спасустройств.

Пожар был ликвидирован в 17:01. Его площадь составила 3 квадратных метра.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

В селе Тюй школьники помогли спасти пенсионера и потушить пожар. Трое подростков работали наравне со взрослыми, сообщается в соцсетях МБОУ «Базовая Павловская ООШ», где учатся дети.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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