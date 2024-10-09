В Перми пожарные спасли из горящей квартиры молодого мужчину

Пожар, сообщение о котором поступило спасателям в 16:46, разгорелся на пятом этаже многоэтажного здания. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 33 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте пожарные увидели идущий из окна квартиры на 5 этаже густой черный дым.