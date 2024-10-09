В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика

Posted 9 октября, 10:54
Published 9 октября, 10:54
Modified 9 октября, 11:00
Updated 9 октября, 11:00
Тренера спортивной школы признали невиновным в гибели 13-летнего мальчика во время занятий. Такое решение 9 октября вынес Кировский районный суд Перми, пишет «КП-Пермь».
Трагедия произошла в апреле 2023 года. Тренер по дзюдо отправил своих подопечных на самостоятельную пробежку по территории Кировского района. Во время кросса мальчики забрались на стройку и стали кидаться кирпичами с восьмого этажа. Один из кирпичей попал в голову 12-летнего ребенка, который погиб на месте.
Суд не нашел в действиях тренера состава преступления, поскольку он не мог предвидеть, что группа детей сойдет с безопасного маршрута и отправится в недостроенный дом.
Мама погибшего мальчика ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении тренера. По ее словам, мужчина возместил траты на похороны ребенка и все время старался поддерживать семью.