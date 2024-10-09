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Posted 9 октября, 10:54

Published 9 октября, 10:54

Modified 9 октября, 11:00

Updated 9 октября, 11:00

В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика

В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика

9 октября 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Детский мир
Подросток погиб в недострое.

Тренера спортивной школы признали невиновным в гибели 13-летнего мальчика во время занятий. Такое решение 9 октября вынес Кировский районный суд Перми, пишет «КП-Пермь».

Трагедия произошла в апреле 2023 года. Тренер по дзюдо отправил своих подопечных на самостоятельную пробежку по территории Кировского района. Во время кросса мальчики забрались на стройку и стали кидаться кирпичами с восьмого этажа. Один из кирпичей попал в голову 12-летнего ребенка, который погиб на месте.

Суд не нашел в действиях тренера состава преступления, поскольку он не мог предвидеть, что группа детей сойдет с безопасного маршрута и отправится в недостроенный дом.

Мама погибшего мальчика ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении тренера. По ее словам, мужчина возместил траты на похороны ребенка и все время старался поддерживать семью.

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#Суд#Детский мир#Погиб ребенок#Тренер
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