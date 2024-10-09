В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика

Трагедия произошла в апреле 2023 года. Тренер по дзюдо отправил своих подопечных на самостоятельную пробежку по территории Кировского района. Во время кросса мальчики забрались на стройку и стали кидаться кирпичами с восьмого этажа. Один из кирпичей попал в голову 12-летнего ребенка, который погиб на месте.