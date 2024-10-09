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Posted 9 октября, 03:52

Published 9 октября, 03:52

Modified 9 октября, 03:54

Updated 9 октября, 03:54

В Перми в техническом режиме открылось второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»

В Перми в техническом режиме начало работать второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»

9 октября 2024, 03:52
Фото: соцсети «Дома Демидовых»

В Перми в техническом режиме открылось второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»

О планах по открытию второго заведения стало известно в конце лета.

В Перми в техническом режиме открылся второй магазин-пекарня «Дом Демидовых». Он находится на ул. Белинского, 6б. Официальное открытие заведения состоится в эту пятницу, 11 октября, пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на управляющую «Домом Демидовых» Анну Кобелеву.

В кафе установлено несколько столиков для посетителей. В меню представлены завтраки, выпечка и несложные блюда из меню кафе-пекарни. Здесь же находится магазин, в котором можно купить продукцию «Дома Демидовых». О планах по открытию второго заведения сообщалось в конце августа.

Ранее Пермское УФАС занялось проверкой по факту отключения от водоснабжения магазина, кафе, пекарни и хостела «Дом Демидовых» на ул. Ленина. В июле этого года заведение незаконно лишил коммунального ресурса собственник соседнего здания, «ТехПромавтоматика», на ул. Газеты Звезда, 20. В итоге владельцы «Дома Демидовых» были вынуждены перенести производство.

Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения «Дома Демидовых»
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#Общество#Пермь#Общепит#Кафе#Дом демидовых
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