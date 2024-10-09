В Перми в техническом режиме начало работать второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»

Posted 9 октября, 03:52
Published 9 октября, 03:52
Modified 9 октября, 03:54
Updated 9 октября, 03:54
В Перми в техническом режиме открылся второй магазин-пекарня «Дом Демидовых». Он находится на ул. Белинского, 6б. Официальное открытие заведения состоится в эту пятницу, 11 октября, пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на управляющую «Домом Демидовых» Анну Кобелеву.
В кафе установлено несколько столиков для посетителей. В меню представлены завтраки, выпечка и несложные блюда из меню кафе-пекарни. Здесь же находится магазин, в котором можно купить продукцию «Дома Демидовых». О планах по открытию второго заведения сообщалось в конце августа.
Ранее Пермское УФАС занялось проверкой по факту отключения от водоснабжения магазина, кафе, пекарни и хостела «Дом Демидовых» на ул. Ленина. В июле этого года заведение незаконно лишил коммунального ресурса собственник соседнего здания, «ТехПромавтоматика», на ул. Газеты Звезда, 20. В итоге владельцы «Дома Демидовых» были вынуждены перенести производство.