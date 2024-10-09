В Перми в техническом режиме начало работать второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»

В кафе установлено несколько столиков для посетителей. В меню представлены завтраки, выпечка и несложные блюда из меню кафе-пекарни. Здесь же находится магазин, в котором можно купить продукцию «Дома Демидовых». О планах по открытию второго заведения сообщалось в конце августа.