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Posted 9 октября, 12:38

Published 9 октября, 12:38

Modified 9 октября, 12:40

Updated 9 октября, 12:40

В Пермском крае на 42 тыс. га расширена карантинная зона по уссурийскому полигра

В Пермском крае еще 42 тысячи гектаров леса поражены уссурийским полиграфом

9 октября 2024, 12:38
Фото: properm.ru

В Пермском крае на 42 тыс. га расширена карантинная зона по уссурийскому полигра

Новые участки леса поражены в четырёх лесничествах.

По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены новые очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ведомством изданы приказы о введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford) на территориях Крыловского участкового лесничества Осинского лесничества, Рождественского участкового лесничества Пермского лесничества и Нытвенского и Краснокамского участковых лесничеств Закамского лесничества Пермского края общей площадью 42958,49 га.

В сентябре уссурийский полиграф поразил в Перми еще почти 21 тыс. га леса.

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#Происшествия#Полиграф#Уссурийский полиграф
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