В Пермском крае еще 42 тысячи гектаров леса поражены уссурийским полиграфом

Ведомством изданы приказы о введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford) на территориях Крыловского участкового лесничества Осинского лесничества, Рождественского участкового лесничества Пермского лесничества и Нытвенского и Краснокамского участковых лесничеств Закамского лесничества Пермского края общей площадью 42958,49 га.