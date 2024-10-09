В Пермском крае еще 42 тысячи гектаров леса поражены уссурийским полиграфом

Posted 9 октября, 12:38
Published 9 октября, 12:38
Modified 9 октября, 12:40
Updated 9 октября, 12:40
По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены новые очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Ведомством изданы приказы о введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford) на территориях Крыловского участкового лесничества Осинского лесничества, Рождественского участкового лесничества Пермского лесничества и Нытвенского и Краснокамского участковых лесничеств Закамского лесничества Пермского края общей площадью 42958,49 га.
В сентябре уссурийский полиграф поразил в Перми еще почти 21 тыс. га леса.