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Posted 9 октября, 06:17

Published 9 октября, 06:17

Modified 9 октября, 07:47

Updated 9 октября, 07:47

В Перми стоимость проездных для школьников снизится до 777 рублей

В Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников

9 октября 2024, 06:17
Фото: properm.ru

В Перми стоимость проездных для школьников снизится до 777 рублей

Сюжет
Пермская езда
Решение о снижении цены до 777 рублей вместо 1 110 рублей может вступить в силу с 1 ноября.

В Перми стоимость проездных для школьников с 5 по 11 класс может снизится с 1 ноября. Проект соответствующего решения на рассмотрение Пермской гордумы внес глава города Эдуард Соснин, сообщает URA.RU.

Проект решения предполагает снижение стоимости проездных для учащихся 5-11 классов до 777 рублей вместо 1 110 рублей. Решение может вступить в силу с 1 ноября 2024 года.

Сейчас для школьников с 5 по 11 класс предусмотрены три тарифа: «30 поездок на квартал» и «Безлимит на 15 дней» за 777 рублей, а также «Безлимит на месяц» за 1 110 рублей. Для учащихся 1-4 классов проезд в общественном транспорте бесплатный.

Стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Об этом стало известно в сентябре. Ранее планировалось, что в 2025 году цена поездки составит 39 рублей, и только в 2026 году — 40 рублей.

Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.

#Пермская езда#Касается каждого#Пермь#Дети#Общественный транспорт
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