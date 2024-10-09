В Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников

Сейчас для школьников с 5 по 11 класс предусмотрены три тарифа: «30 поездок на квартал» и «Безлимит на 15 дней» за 777 рублей, а также «Безлимит на месяц» за 1 110 рублей. Для учащихся 1-4 классов проезд в общественном транспорте бесплатный.