В Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников

Posted 9 октября, 06:17
Published 9 октября, 06:17
Modified 9 октября, 07:47
Updated 9 октября, 07:47
В Перми стоимость проездных для школьников с 5 по 11 класс может снизится с 1 ноября. Проект соответствующего решения на рассмотрение Пермской гордумы внес глава города Эдуард Соснин, сообщает URA.RU.
Проект решения предполагает снижение стоимости проездных для учащихся 5-11 классов до 777 рублей вместо 1 110 рублей. Решение может вступить в силу с 1 ноября 2024 года.
Сейчас для школьников с 5 по 11 класс предусмотрены три тарифа: «30 поездок на квартал» и «Безлимит на 15 дней» за 777 рублей, а также «Безлимит на месяц» за 1 110 рублей. Для учащихся 1-4 классов проезд в общественном транспорте бесплатный.
Стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Об этом стало известно в сентябре. Ранее планировалось, что в 2025 году цена поездки составит 39 рублей, и только в 2026 году — 40 рублей.
Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.