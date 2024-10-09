В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы

Для расследования инцидента создали комиссию. Выяснилось, что каска, выданная работнику, не соответствовала требованиям безопасности. Строительные леса разрушились в процессе эксплуатации, в местах подъема работников отсутствовали схемы расположения лесов и допустимые нагрузки.