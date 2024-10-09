В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы

Posted 9 октября, 08:01
Published 9 октября, 08:01
Modified 9 октября, 08:03
Updated 9 октября, 08:03
В Березниках строитель упав с разрушенных лесов. Он выжил, но получил серьезные травмы, сообщает краевая Госинспекция труда.
Инцидент произошел 4 октября. Работник ООО «Строительно-монтажный трест „Березниковское шахтостроительное управление“» поднимался на строительные леса для проведения демонтажных работ. Работник сорвался и получил тяжелую травму.
Для расследования инцидента создали комиссию. Выяснилось, что каска, выданная работнику, не соответствовала требованиям безопасности. Строительные леса разрушились в процессе эксплуатации, в местах подъема работников отсутствовали схемы расположения лесов и допустимые нагрузки.