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Posted 9 октября, 08:01

Published 9 октября, 08:01

Modified 9 октября, 08:03

Updated 9 октября, 08:03

В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы

В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы

9 октября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина упал с четырёхметровой высоты.

В Березниках строитель упав с разрушенных лесов. Он выжил, но получил серьезные травмы, сообщает краевая Госинспекция труда.

Инцидент произошел 4 октября. Работник ООО «Строительно-монтажный трест „Березниковское шахтостроительное управление“» поднимался на строительные леса для проведения демонтажных работ. Работник сорвался и получил тяжелую травму.

Для расследования инцидента создали комиссию. Выяснилось, что каска, выданная работнику, не соответствовала требованиям безопасности. Строительные леса разрушились в процессе эксплуатации, в местах подъема работников отсутствовали схемы расположения лесов и допустимые нагрузки.

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#Чп#Березники#Производство#Производственная травма
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