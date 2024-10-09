Волонтеры ОМК собрали более трех тонн мусора и обустроили народные тропы в Чусовом

Posted 9 октября, 10:33
Published 9 октября, 10:33
Modified 9 октября, 10:35
Updated 9 октября, 10:35
Сотрудники чусовского завода ОМК благоустроили старый парк в микрорайоне Подъеловики: отремонтировали памятник жертвам Гражданской войны, покрасили металлическую лестницу, ведущую в парк, убрали мусор, расширили народные тропы –дорожки, которые проложили сами люди. Эти позитивные изменения — инициатива заводчанки Екатерины Коневой. Она выиграла грант в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» и направила средства на благоустройство микрорайона.
Парк в Чусовом расположен на холме и разделяет такие районы города, как Дальний Восток и Подъеловики. Работы здесь предстояли масштабные, поэтому волонтеры реализовывали проект в четыре этапа. В первую очередь проконсультировались с экологами и только после этого приступили к уборке: вырубили сухостой и поросль, очистили дорожки от травы и упавших деревьев, собрали мусор, оставленный прохожими и отдыхающими. Всего чусовляне вывезли более трех тонн древесных остатков и бытовых отходов. Затем расширили и отсыпали тропинки, потратив на новое покрытие 40 тонн щебня. Лестницу на склоне холма, по которой поднимались и спускались жители микрорайона, покрасили. Обновили места отдыха и памятник жертвам Гражданской войны: восстановили кладку, оштукатурили и покрасили ограждения, заменили информационные таблички.
Екатерина Конева, автор проекта:
— Жители микрорайона Подъеловики каждый день ходили на работу, в больницу, в магазин, водили детей в школу и детский сад по заросшим тропам через старый парк, что небезопасно. Я решила благоустроить эту территорию: подала заявку на участие в конкурсе «ОМК Партнерство» и выиграла грант. Благодарю всех, кто присоединился и помог привести парк в порядок: местных жителей, друзей и коллег.
Преображение парка вдохновило чусовлян. Теперь местные жители хотят благоустроить для учащихся школы тематическую площадку для занятий и отдыха. Сами же волонтеры планируют участвовать в конкурсе «ОМК Партнерство» на следующий год, а если выиграют грант — установят уличное освещение.
Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК:
— Всегда радует, когда люди стремятся сделать лучше место, где живут. ОМК дает возможность неравнодушным сотрудникам самим менять пространство вокруг себя. Для этого у нас есть грантовый конкурс «ОМК Партнерство», благодаря которому жители регионов могут решать социальные проблемы в своих городах. Яркий пример — проект сотрудников чусовского завода ОМК, который объединил заботу об историческом прошлом родного края и о природе, помог сделать городскую среду комфортнее и безопаснее.