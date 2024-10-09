Волонтеры ОМК собрали более трех тонн мусора и обустроили народные тропы в Чусовом

Сотрудники чусовского завода ОМК благоустроили старый парк в микрорайоне Подъеловики: отремонтировали памятник жертвам Гражданской войны, покрасили металлическую лестницу, ведущую в парк, убрали мусор, расширили народные тропы –дорожки, которые проложили сами люди. Эти позитивные изменения — инициатива заводчанки Екатерины Коневой. Она выиграла грант в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» и направила средства на благоустройство микрорайона.



Парк в Чусовом расположен на холме и разделяет такие районы города, как Дальний Восток и Подъеловики. Работы здесь предстояли масштабные, поэтому волонтеры реализовывали проект в четыре этапа. В первую очередь проконсультировались с экологами и только после этого приступили к уборке: вырубили сухостой и поросль, очистили дорожки от травы и упавших деревьев, собрали мусор, оставленный прохожими и отдыхающими. Всего чусовляне вывезли более трех тонн древесных остатков и бытовых отходов. Затем расширили и отсыпали тропинки, потратив на новое покрытие 40 тонн щебня. Лестницу на склоне холма, по которой поднимались и спускались жители микрорайона, покрасили. Обновили места отдыха и памятник жертвам Гражданской войны: восстановили кладку, оштукатурили и покрасили ограждения, заменили информационные таблички.