Вынесен приговор бывшему инспектору ФСИН и его брату, сбывавшим наркотики в Перми

С января 2022 года по июнь 2023 года злоумышленники, один из которых на момент совершения преступлений являлся сотрудником ГУФСИН России по Свердловской области — инспектором ИК-12, занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размерах на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе в Перми и Пермском крае. В ходе расследования уголовного дела изъято более 25 кг наркотических средств, а также упаковочный материал, весы и устройство для фасовки наркотических средств.