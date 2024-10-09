Вынесен приговор бывшему инспектору ФСИН и его брату, сбывавшим наркотики в Перми

Posted 9 октября, 04:47
Published 9 октября, 04:47
Modified 9 октября, 06:31
Updated 9 октября, 06:31
В Перми двое мужчин признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств и отмывании денег, добытых преступным путем. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С января 2022 года по июнь 2023 года злоумышленники, один из которых на момент совершения преступлений являлся сотрудником ГУФСИН России по Свердловской области — инспектором ИК-12, занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размерах на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе в Перми и Пермском крае. В ходе расследования уголовного дела изъято более 25 кг наркотических средств, а также упаковочный материал, весы и устройство для фасовки наркотических средств.
Кроме того, мужчины проводили финансовые операции, направленные на легализацию денег, полученных в результате совершения ими преступлений, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными средствами, в том числе, в крупном размере.
В июне прошлого года в Кировском районе Перми задержан бывший сотрудник исправительной колонии из Свердловской области и его родственник. Мужчины ехали в автомобиле, в котором было более 2,9 кг наркотиков, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Подозреваемые были задержаны, в ходе допроса признали свою причастность к совершенному преступлению.
Ранее сообщалось о том, что инспектор и его брат задержаны на 484 км трассы М7 «Волга». В багажнике лежали 24 полимерных пакета общей массой 7 кг с наркотиками.
Затем стало известно, что 38-летний младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области уволился за из ГУФСИН за сутки до поездки.
В ходе расследования уголовного дела следователями допрошено более 30 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 15 томов. Преступления были выявлены во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю.
Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Свердловской области и жителя Перми, которые признаны виновными в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), двадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере) и ч. ч. 1 и 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Приговором суда осужденным назначены наказания в зависимости от роли каждого из участников организованной преступной группы: в виде 14 и 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также штраф в 50 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона. Приговор не вступил в законную силу.