Житель Барды незаконно застрелил лося и разделал его в лесу

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, как он совершил преступление. Вечером подозреваемый поехал в лес, чтобы забрать ловушки для пчел, которые установил в летом. Для собственной безопасности он взял с собой зарегистрированное ружье. На обратном пути навстречу ему вышел лось и направился в сторону машины. Мужчина выстрелил. Лось немного пробежал и упал. После чего подозреваемый съездил за другом и попросил его за деньги разделать тушу животного. При этом злоумышленник сказал товарищу, что имеет лицензию на отстрел лося.