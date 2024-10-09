Житель Барды незаконно застрелил лося и разделал его в лесу

Posted 9 октября, 05:42
Published 9 октября, 05:42
Modified 9 октября, 05:44
Updated 9 октября, 05:44
В Бардымском округе местный житель уличен в браконьерстве. Он убил лося, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть отдела МВД местный житель сообщил об обнаружении шкуры лося вблизи деревни Новая Казанка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель деревни. В результате обыска у него в холодильнике было обнаружено и изъято мясо лося.
Мужчина сознался в содеянном и рассказал, как он совершил преступление. Вечером подозреваемый поехал в лес, чтобы забрать ловушки для пчел, которые установил в летом. Для собственной безопасности он взял с собой зарегистрированное ружье. На обратном пути навстречу ему вышел лось и направился в сторону машины. Мужчина выстрелил. Лось немного пробежал и упал. После чего подозреваемый съездил за другом и попросил его за деньги разделать тушу животного. При этом злоумышленник сказал товарищу, что имеет лицензию на отстрел лося.
По оценке экспертов, ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Российской Федерации, составил 360 тыс. рублей. Большую часть суммы подозреваемый возместил.
Дознанием возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Расследование уголовного дела продолжается.
Прокуратура Юрлинского района в начале года утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в браконьерстве.