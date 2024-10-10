Бывший владелец сети АЗС «Феникс Петролеум» вышел из колонии на свободу

Posted 10 октября, 05:26
Published 10 октября, 05:26
Modified 10 октября, 05:28
Updated 10 октября, 05:28
Бывший владелец сети АЗС «Феникс-Петролеум» и ООО «Мулинская нефтебаза» Николай Тихоновец вышел из колонии. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В 2021 году Тихоновец был осужден за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на три года колонии. Ему вменяли похищение топлива компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на сумму около 243 млн рублей. Из-за долгов АЗС поставщик топлива запретил отгрузку товара с заправок, но реализация была продолжена.
Тихоновец свою вину не признал, поэтому по данным источников, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сейчас экс-предприниматель живет в другом регионе и занимается бизнесом, который не связан с нефтепродуктами.