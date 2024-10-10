Бывший владелец сети АЗС «Феникс Петролеум» вышел из колонии на свободу

В 2021 году Тихоновец был осужден за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на три года колонии. Ему вменяли похищение топлива компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на сумму около 243 млн рублей. Из-за долгов АЗС поставщик топлива запретил отгрузку товара с заправок, но реализация была продолжена.