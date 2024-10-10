Член совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственности

В итоге эта информация не подтвердилась, следствие пришло к выводу, что полномочиями он не злоупотреблял. Действия предпринимателя были квалифицированы по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Этот состав относится к преступлениям небольшой тяжести, что позволило суду прекратить производство по делу и назначить Юрию Медведюку судебный штраф 35 тыс. рублей.