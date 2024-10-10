Член совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственности

Posted 10 октября, 04:51
Published 10 октября, 04:51
Modified 10 октября, 04:53
Updated 10 октября, 04:53
Мировой суд освободил от уголовной ответственности пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Летом прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, которое инкриминировалось ему как члену совета директоров обанкротившихся «Мотовилихинских заводов».
Расследование было связано с деятельностью оборонного ПАО «Мотовилихинские заводы», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. Юрий Медведюк является владельцем ООО «Метатрон», миноритарного акционера «Мотовилихи», также он был членом совета директоров ПАО.
По первоначальной версии следствия, в 2022–2023 годах Медведюк и иные лица совершили некие действия, которые привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия и, как следствие, срыву оборонзаказа.
В итоге эта информация не подтвердилась, следствие пришло к выводу, что полномочиями он не злоупотреблял. Действия предпринимателя были квалифицированы по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Этот состав относится к преступлениям небольшой тяжести, что позволило суду прекратить производство по делу и назначить Юрию Медведюку судебный штраф 35 тыс. рублей.
В сентябре прошлого года активы «Мотовилихинских заводов» выкупило АО «Ремдизель» (Набережные Челны) за 1,276 млрд рублей. Имущество машхолдинга было сконцентрировано в АО «Специальное конструкторское бюро», чьи акции были проданы за 1 рубль. В июле этого года единственным владельцем СКБ стал оборонный холдинг «Технодинамика».