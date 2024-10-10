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Posted 10 октября, 04:51

Published 10 октября, 04:51

Modified 10 октября, 04:53

Updated 10 октября, 04:53

Юрий Медведюк освобождён от уголовной ответственности по делу «Мотовилихи»

Член совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственности

10 октября 2024, 04:51
Фото: properm.ru

Юрий Медведюк освобождён от уголовной ответственности по делу «Мотовилихи»

Сюжет
Мотовилихинские заводы
Суд назначил предпринимателю судебный штраф

Мировой суд освободил от уголовной ответственности пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Летом прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, которое инкриминировалось ему как члену совета директоров обанкротившихся «Мотовилихинских заводов».

Расследование было связано с деятельностью оборонного ПАО «Мотовилихинские заводы», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. Юрий Медведюк является владельцем ООО «Метатрон», миноритарного акционера «Мотовилихи», также он был членом совета директоров ПАО.

По первоначальной версии следствия, в 2022–2023 годах Медведюк и иные лица совершили некие действия, которые привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия и, как следствие, срыву оборонзаказа.

В итоге эта информация не подтвердилась, следствие пришло к выводу, что полномочиями он не злоупотреблял. Действия предпринимателя были квалифицированы по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Этот состав относится к преступлениям небольшой тяжести, что позволило суду прекратить производство по делу и назначить Юрию Медведюку судебный штраф 35 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года активы «Мотовилихинских заводов» выкупило АО «Ремдизель» (Набережные Челны) за 1,276 млрд рублей. Имущество машхолдинга было сконцентрировано в АО «Специальное конструкторское бюро», чьи акции были проданы за 1 рубль. В июле этого года единственным владельцем СКБ стал оборонный холдинг «Технодинамика».

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#Экономика#Пермь#Мотовилихинские заводы#Мотовилиха
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