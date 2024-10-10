Добрянские рыбоводы требуют с Пермской ГРЭС почти 20 миллионов рублей

Posted 10 октября, 12:33
Published 10 октября, 12:33
Modified 10 октября, 12:40
Updated 10 октября, 12:40
Добрянское рыбоводное хозяйство «ДоброFish» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Пермской ГРЭС. Предприятие оценивает нанесённый энергетиками ущерб в 19,9 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В начале марте в регионе умерла вся форель в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish». По словам директора предприятия Нины Поповой, температура воды поднялась до 30°, хотя она не должна превышать 12-15°. Информация о высоком температурном показателе воды в отводящем канале филиала «Пермская ГРЭС» была проверена надзорным ведомством со специалистами Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
«Специалистами контролирующего органа с использованием спецтехники обследовано Камское водохранилище в районе Пермской ГРЭС от начала подводящего канала до пляжа г. Добрянка, в том числе проведены замеры температуры воды», — сообщают следственные органы. Проверка продолжается.
Ранее сообщалось, что компания получила убыток в несколько миллионов. Кроме того, «ДоброFish» реализовывала средства гранта от Минсельхоза. Как добиться необходимых показателей сейчас, неизвестно. На осетровых повышение температурной нормы не сказалось, однако в будущем также может привести к негативным последствиям.
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с гибелью 12 т. товарной форели на участке Камского водохранилища.
Напомним, осетровая ферма «Доброfish» в Добрянке — единственный в Пермском крае производитель чёрной икры.