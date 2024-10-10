Искусственный интеллект поможет пермякам выбирать мастеров на «Авито»

Posted 10 октября, 07:39
Published 10 октября, 07:39
Modified 10 октября, 07:40
Updated 10 октября, 07:40
Таким образом жители Перми получили возможность составлять целостное представление об исполнителях, выделяя их ключевые качества. Помимо этого, опция помогает сконцентрировать внимание заказчиков на надежных поставщиках услуг.
Тестовой группе будет демонстрироваться блок «Нейросеть собрала главное». После исследования пользовательских комментариев и обнаружения общих моментов алгоритм генерирует сводный отзыв. Он состоит из блоков «Преимущества» и «Недостатки». Когда данные о мастере по какому-то из блоков отсутствуют, демонстрируется только информативный. В описании обозначаются самые актуальные качества поставщиков услуг: скорость и аккуратность, отзывчивость и качество работы. Эти данные можно проверить, просмотрев отзывы заказчиков. В ходе тестового этапа пользователям предлагается дать оценку сгенерированному алгоритмом отзыву. Такая возможность предоставляется для оптимизации работы системы и повышения ее точности и информативности.
В базу алгоритма заложена обученная разработчиками «Авито» большая языковая модель — подобные системы задействуются на платформе при описании товаров в разделе «Обувь, одежда, аксессуары». Для обучения алгоритма нахождению и акцентированию ключевых смыслов в пользовательских отзывах AI-редакторы сайта произвели разметку, основанную на более чем 20 тысячах примеров. Система дообучилась и функционирует на собственных мощностях платформы.
В режиме тестирования инновационной опцией можно воспользоваться по ряду разделов «Авито Услуг». Сначала около половины пользователей «Авито» будут получать подсказки от искусственного интеллекта. Впоследствии опция распространится и на остальные вертикали платформы.
По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности «Авито», аналитики выяснили, что в 95% случаев перед покупкой в интернете граждане обращаются к отзывам о продавце или поставщике услуг. Такая тактика позволяет быстрее разобраться в многообразии выбора, принимая максимально эффективные решения. Благодаря применению машинного обучения инновационный сервис будет способствовать экономии времени, затрачиваемого на исследование профиля. «Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель», — подытожила эксперт.