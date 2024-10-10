Искусственный интеллект поможет пермякам выбирать мастеров на «Авито»

Тестовой группе будет демонстрироваться блок «Нейросеть собрала главное». После исследования пользовательских комментариев и обнаружения общих моментов алгоритм генерирует сводный отзыв. Он состоит из блоков «Преимущества» и «Недостатки». Когда данные о мастере по какому-то из блоков отсутствуют, демонстрируется только информативный. В описании обозначаются самые актуальные качества поставщиков услуг: скорость и аккуратность, отзывчивость и качество работы. Эти данные можно проверить, просмотрев отзывы заказчиков. В ходе тестового этапа пользователям предлагается дать оценку сгенерированному алгоритмом отзыву. Такая возможность предоставляется для оптимизации работы системы и повышения ее точности и информативности.