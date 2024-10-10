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Posted 10 октября, 11:33

Published 10 октября, 11:33

Modified 10 октября, 11:35

Updated 10 октября, 11:35

Прокуратура и Роспотребндзор занялись жалобами на соликамскую детскую больницу

«Клопы кошмарят детей». Прокуратура занялась жалобами на соликамскую больницу

10 октября 2024, 11:33
Фото: Чусовой | НОВОСТИ / Vk

Прокуратура и Роспотребндзор занялись жалобами на соликамскую детскую больницу

Сюжет
Детский мир
Родители маленьких пациентов жалуются на насекомых и плесень на стенах.

Родители юных пациентов детской больницы в Соликамске жалуются на ужасные условия. Вопросом уже занялись Роспотребнадзор и прокуратура Пермского края.

«Клопы кошмарят детей в соликамской больнице. Состояние медучреждения оставляет желать лучшего — в палатах на стенах плесень, а само здание давно пора отремонтировать», — пишут в паблике «Чусовой | НОВОСТИ».

На информацию на условия стационара уже обратили внимание краевой Роспотребнадзор и прокуратура. На данный момент есть решение суда по иску, в том числе связанному с проведением ремонта в палатах больницы, сообщают в Роспотребнадзоре.

Фото: Чусовой | НОВОСТИ / Vk

В прокуратуре добавили, что сотрудники обоих ведомств осмотрели палаты отделений стационара и пищеблока. «В ходе дальнейших мероприятий будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорят в пресс-службе надзорного органа.

В комментарии к посту о состоянии больницы специалисты Минздрава Пермского края написали, что в медучреждении уже заменили входную группу дверей стационара. «Запланировано проведение косметического ремонта в здании до конца 2024 года. В следующем году проведут ремонт центральной лестницы. Дезинсекция проводится по плану и внепланово (при необходимости), дано указание на проведение дополнительной обработки помещений», — говорят в министерстве.

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#Детский мир#Медицина#Больница#Детская больница#Антисанитарные условия
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