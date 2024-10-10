«Клопы кошмарят детей». Прокуратура занялась жалобами на соликамскую больницу

Posted 10 октября, 11:33
Published 10 октября, 11:33
Modified 10 октября, 11:35
Updated 10 октября, 11:35
Родители юных пациентов детской больницы в Соликамске жалуются на ужасные условия. Вопросом уже занялись Роспотребнадзор и прокуратура Пермского края.
«Клопы кошмарят детей в соликамской больнице. Состояние медучреждения оставляет желать лучшего — в палатах на стенах плесень, а само здание давно пора отремонтировать», — пишут в паблике «Чусовой | НОВОСТИ».
На информацию на условия стационара уже обратили внимание краевой Роспотребнадзор и прокуратура. На данный момент есть решение суда по иску, в том числе связанному с проведением ремонта в палатах больницы, сообщают в Роспотребнадзоре.
В прокуратуре добавили, что сотрудники обоих ведомств осмотрели палаты отделений стационара и пищеблока. «В ходе дальнейших мероприятий будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорят в пресс-службе надзорного органа.
В комментарии к посту о состоянии больницы специалисты Минздрава Пермского края написали, что в медучреждении уже заменили входную группу дверей стационара. «Запланировано проведение косметического ремонта в здании до конца 2024 года. В следующем году проведут ремонт центральной лестницы. Дезинсекция проводится по плану и внепланово (при необходимости), дано указание на проведение дополнительной обработки помещений», — говорят в министерстве.