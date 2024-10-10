«Клопы кошмарят детей». Прокуратура занялась жалобами на соликамскую больницу

В комментарии к посту о состоянии больницы специалисты Минздрава Пермского края написали, что в медучреждении уже заменили входную группу дверей стационара. «Запланировано проведение косметического ремонта в здании до конца 2024 года. В следующем году проведут ремонт центральной лестницы. Дезинсекция проводится по плану и внепланово (при необходимости), дано указание на проведение дополнительной обработки помещений», — говорят в министерстве.