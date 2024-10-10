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Posted 10 октября, 10:13

Published 10 октября, 10:13

Modified 10 октября, 10:15

Updated 10 октября, 10:15

Музей калийного предприятия стал одним из лучших музеев России

Музей калийного предприятия стал одним из лучших музеев России

10 октября 2024, 10:13
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Музей ПАО «Уралкалий» продолжает развиваться как платформа для обучения и обмена опытом.

Корпоративный музей ПАО «Уралкалий» вновь вошел в число лучших музеев России. Он признан лауреатом в номинации «Лучший музейный интернет-проект» и стал дипломантом в номинации «Развитие территорий». Это достижение — результат многолетней работы команды музея, направленной на сохранение и популяризацию истории компании и отрасли.

В номинации «Лучший музейный интернет-проект» победил научно-популярный видеопроект «Удобряторы», который стал частью профориентационной работы компании. В игровой форме он рассказывает о Верхнекамском месторождении солей и пользе калия. «Уралкалий» привлекает молодежь к своей деятельности, способствует выбору предприятия в качестве работодателя и помогает удерживать профессиональные кадры в регионе.

В номинации «Развитие территории» отмечен корпоративный проект «Калийные этюды». В 2022 году художники из Березников и Соликамска посетили шахту и промышленные площадки компании и отразили свои впечатления о калийной отрасли, «Уралкалии» и калийщиках на художественных полотнах. В 2024 году в продолжение проекта для юных художников Березников и Соликамска «Уралкалий» организовал мастер-классы по живописи и провел конкурс рисунков. Дети отразили на бумаге, как они представляют калийное производство и людей, которые на нём трудятся. Лучшие работы были представлены в выставочных залах корпоративных музеев Березников и Соликамска. Часть картин побывала на выставке в Музее природы и человека» в Ханты-Мансийске, также был выпущен буклет с изображением уникальных полотен. Выставка детских картин продолжает свою работу в онлайн-формате на сайте музея.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Мы гордимся тем, что наш музей получил такое высокое признание. Это вдохновляет нас продолжать развивать его как платформу для обучения и обмена опытом, а также как место, где история нашей компании оживает для всех посетителей.
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