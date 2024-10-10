На Гайве рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми

Девятиметровую композицию установила «Корпорация ПСС». В компании ИА «Текст» рассказали, что виной всему рабочие, которые меняли бордюр на клумбе. «Компания, которая устанавливала арт-объект, делает всё возможное, чтобы вернуть его в нормативное состояние. Мы также делаем всё возможное, чтобы оперативно вернуть освещение и работу зарядок для гаджетов на нашем „цветке““, — сообщили в „Корпорации ПСС“.