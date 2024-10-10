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Posted 10 октября, 09:24

Published 10 октября, 09:24

Modified 10 октября, 09:27

Updated 10 октября, 09:27

На Гайве рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми

На Гайве рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми

10 октября 2024, 09:24
Фото: Подслушано Гайва и Орджо | Пермь / Vk
Сюжет
Пермь 300
Скульптуру планируют восстановить.

Огромную зарядку для гаджетов в виде цветов, установленную на Гайве к 300-летию Перми, сломали рабочие. Арт-объект будут восстанавливать.

«Скажитe, a этo нормальнo, чтo нa арт-объктe один цветок сильнo наклонился в сторонy, аллея в Девятом микрорайонe, ул. Репинa нa Гайвe?», — пишут очевидцы в соцсетях.

Девятиметровую композицию установила «Корпорация ПСС». В компании ИА «Текст» рассказали, что виной всему рабочие, которые меняли бордюр на клумбе. «Компания, которая устанавливала арт-объект, делает всё возможное, чтобы вернуть его в нормативное состояние. Мы также делаем всё возможное, чтобы оперативно вернуть освещение и работу зарядок для гаджетов на нашем „цветке““, — сообщили в „Корпорации ПСС“.

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#Ремонт#Пермь 300#Арт-объект
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