На полях РЭФ-2024 волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в больших городах и малых населенных пунктах российских регионов реализуется множество разноуровневых и разнонаправленных экологических проектов. Благодаря этому с каждым днем растет уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла. Над проектами работают волонтеры и компании отрасли обращения с отходами, которые в ходе РЭФ нашли точки соприкосновения, чтобы объединить свои силы для дальнейшей работы с населением.