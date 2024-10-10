На полях РЭФ-2024 волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян

Posted 10 октября, 14:34
Published 10 октября, 14:34
Modified 10 октября, 14:34
Updated 10 октября, 14:34
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в больших городах и малых населенных пунктах российских регионов реализуется множество разноуровневых и разнонаправленных экологических проектов. Благодаря этому с каждым днем растет уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла. Над проектами работают волонтеры и компании отрасли обращения с отходами, которые в ходе РЭФ нашли точки соприкосновения, чтобы объединить свои силы для дальнейшей работы с населением.
Отраслевые специалисты обменялись опытом существующих практик экопросвещения граждан, обсудив эффективные инструменты и методики, повышающие уровень осведомленности и мотивацию россиян к ответственному отношению к окружающей среде. Эксперты договорились не прекращать обмен опытом по окончании форума, пишет gorod55.ru.
В качестве участников сессии выступили: руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, замгендиректора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова и экологический тренер Елена Микишева.
Модератором мероприятия стала основатель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.
В этом году Российский экологический форум проходил 7–9 октября и включал Молодежный день и деловую программу. Организаторами события стали РЭО, Правительство России и Минприроды Российской Федерации.