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Posted 10 октября, 14:34

Published 10 октября, 14:34

Modified 10 октября, 14:34

Updated 10 октября, 14:34

На полях РЭФ-2024 волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян

На полях РЭФ-2024 волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян

10 октября 2024, 14:34
Фото: РЭО
9 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ) прошла сессия «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла», на которой представители общественных организаций и региональных операторов рассказали об опыте экопросвещения жителей РФ разных возрастов.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в больших городах и малых населенных пунктах российских регионов реализуется множество разноуровневых и разнонаправленных экологических проектов. Благодаря этому с каждым днем растет уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла. Над проектами работают волонтеры и компании отрасли обращения с отходами, которые в ходе РЭФ нашли точки соприкосновения, чтобы объединить свои силы для дальнейшей работы с населением.

Отраслевые специалисты обменялись опытом существующих практик экопросвещения граждан, обсудив эффективные инструменты и методики, повышающие уровень осведомленности и мотивацию россиян к ответственному отношению к окружающей среде. Эксперты договорились не прекращать обмен опытом по окончании форума, пишет gorod55.ru.

В качестве участников сессии выступили: руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, замгендиректора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова и экологический тренер Елена Микишева.

Модератором мероприятия стала основатель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.

В этом году Российский экологический форум проходил 7–9 октября и включал Молодежный день и деловую программу. Организаторами события стали РЭО, Правительство России и Минприроды Российской Федерации.

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