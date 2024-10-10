«Он же на головы людям упадёт!» Ремонт МФЦ на месте «Хромой лошади» пугает пермяков

Posted 10 октября, 07:01
Published 10 октября, 07:01
Modified 10 октября, 07:03
Updated 10 октября, 07:03
Пермяки обсуждают ремонт помещения многофункционального центра на улице Куйбышева. Огородили строительными лесами и пленкой МФЦ в августе, но до этого на протяжении двух лет что-то ремонтировали.
«Безобразие, конечно, этот ремонт МФЦ, — рассказывает Наталья Меркушева, она сама работает в отрасли строительства. — Я бы вообще закрыла всё напрочь здесь. Мне жалко людей, которые там работают, и непонятно, может, это вообще всё обрушится. Почему не закрывают? Я зашла — там катакомбы. Всё ржавое, там люди сидят. И почему не перенести, не закрыть? Ну не может же он в таком виде находиться — там люди внутри. Страшно же. А если обвалится всё? Это реально же. Нам вообще-то хватило здесь „Хромой лошади“, всё безалаберно, людей за людей никто не считает. Не оберегает их».
По словам Натальи, этот пристрой давно пора снести, помещение не производит впечатление крепкого. Ну или реконструировать, исключив нахождение людей в нём. Сейчас на козырьке торчит арматура, вокруг здания пленка.
По сообщению МФЦ, главный вход в филиал «Центральный-2» на ул. Куйбышева, д. 9 закрыт. С 12 августа доступ осуществляется через вход с торца здания со стороны дома № 68 по ул. Советская. Администрация ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» приносит извинения за доставленные неудобства.