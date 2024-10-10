properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 07:01

Published 10 октября, 07:01

Modified 10 октября, 07:03

Updated 10 октября, 07:03

«Он же на головы людям упадёт!» Ремонт МФЦ на месте «Хромой лошади» пугает пермяков

«Он же на головы людям упадёт!» Ремонт МФЦ на месте «Хромой лошади» пугает пермяков

10 октября 2024, 07:01
Фото: скриншот из видео Натальи Шевченко-Меркушевой
Сюжет
Капремонт
Здание многофункционального центра на улице Куйбышева закрыто на ремонт, но продолжает работать. Пермяки уверены, что это небезопасно, внутри помещения с потолка и стен на сотрудников сыпется какой-то мусор и земля. Строительные леса ржавые, не выглядят прочными.

Пермяки обсуждают ремонт помещения многофункционального центра на улице Куйбышева. Огородили строительными лесами и пленкой МФЦ в августе, но до этого на протяжении двух лет что-то ремонтировали.

«Безобразие, конечно, этот ремонт МФЦ, — рассказывает Наталья Меркушева, она сама работает в отрасли строительства. — Я бы вообще закрыла всё напрочь здесь. Мне жалко людей, которые там работают, и непонятно, может, это вообще всё обрушится. Почему не закрывают? Я зашла — там катакомбы. Всё ржавое, там люди сидят. И почему не перенести, не закрыть? Ну не может же он в таком виде находиться — там люди внутри. Страшно же. А если обвалится всё? Это реально же. Нам вообще-то хватило здесь „Хромой лошади“, всё безалаберно, людей за людей никто не считает. Не оберегает их».

По словам Натальи, этот пристрой давно пора снести, помещение не производит впечатление крепкого. Ну или реконструировать, исключив нахождение людей в нём. Сейчас на козырьке торчит арматура, вокруг здания пленка.

Видео: скриншот из видео Натальи Шевченко-Меркушевой.

По сообщению МФЦ, главный вход в филиал «Центральный-2» на ул. Куйбышева, д. 9 закрыт. С 12 августа доступ осуществляется через вход с торца здания со стороны дома № 68 по ул. Советская. Администрация ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» приносит извинения за доставленные неудобства.

Читайте также:
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»В Перми снова сломались уличные часы в сквере Олега НовоселоваВ этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения
#Видео#Капремонт#Ремонт#Мфц
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика