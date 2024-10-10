Пермскому курсанту гарнизонным судом вынесен приговор за драку

По итогам рассмотрения дела суд признал военнослужащего виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на 25 суток. Напомним, что дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гауптвахте.