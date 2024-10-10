Пермскому курсанту гарнизонным судом вынесен приговор за драку

Posted 10 октября, 13:53
Published 10 октября, 13:53
Modified 11 октября, 13:08
Updated 11 октября, 13:08
Пермским гарнизонным военным судом в расположении Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации в присутствии личного состава военного института рассмотрено дело о грубом дисциплинарном проступке, совершенном курсантом рядовым К. Об этом сообщает пресс-служба суда.
11 июля этого года курсант К., находясь на территории военного института, на почве личных неприязненных отношений к М., ударил последнего кулаком по лицу.
Выступая в суде, курсант К. пояснил, что нанес удар сослуживцу, не совладав с эмоциями из-за высказываний последнего. Также пояснил, что свою вину он осознает и раскаивается в содеянном.
По итогам рассмотрения дела суд признал военнослужащего виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на 25 суток. Напомним, что дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гауптвахте.
В рассмотрении материала о грубом дисциплинарном проступке приняли участие председатель Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин, военный прокурор Пермского гарнизона — полковник юстиции Сергей Голипад, начальник Пермского военного института — полковник Филипп Сиволапов, а также военнослужащие Пермского военного института.
На днях в Перми двое мужчин признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств и отмывании денег, добытых преступным путем.