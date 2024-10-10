properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 13:53

Published 10 октября, 13:53

Modified 11 октября, 13:08

Updated 11 октября, 13:08

Пермский гарнизонный суд осудил курсанта за драку на 25 суток гауптвахты

Пермскому курсанту гарнизонным судом вынесен приговор за драку

10 октября 2024, 13:53
Фото: ВКонтакте/Пермский гарнизонный военный суд

Пермский гарнизонный суд осудил курсанта за драку на 25 суток гауптвахты

Военнослужащий отправлен под дисциплинарный арест.

Пермским гарнизонным военным судом в расположении Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации в присутствии личного состава военного института рассмотрено дело о грубом дисциплинарном проступке, совершенном курсантом рядовым К. Об этом сообщает пресс-служба суда.

11 июля этого года курсант К., находясь на территории военного института, на почве личных неприязненных отношений к М., ударил последнего кулаком по лицу.

Выступая в суде, курсант К. пояснил, что нанес удар сослуживцу, не совладав с эмоциями из-за высказываний последнего. Также пояснил, что свою вину он осознает и раскаивается в содеянном.

По итогам рассмотрения дела суд признал военнослужащего виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на 25 суток. Напомним, что дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гауптвахте.

В рассмотрении материала о грубом дисциплинарном проступке приняли участие председатель Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин, военный прокурор Пермского гарнизона — полковник юстиции Сергей Голипад, начальник Пермского военного института — полковник Филипп Сиволапов, а также военнослужащие Пермского военного института.

На днях в Перми двое мужчин признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств и отмывании денег, добытых преступным путем.

Читайте также:
Скончался известный пермский писатель Владимир МаксимовичЧлен совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственностиВ Перми пожарные спасли из горящей квартиры молодого мужчину
#Происшествия#Суд#Пермь#Приговор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика