РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО в ходе РЭФ-2024

По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, на экспозиции продемонстрировали такую технику, как маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованию с РЭО, а также мусоровоз для транспортировки как обычных контейнеров, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеров заглубленного типа или контейнеров типа «колокольчик» и мусоровоз с установкой для регулирования степени уплотнения ТКО.