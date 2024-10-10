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Posted 10 октября, 16:00

Published 10 октября, 16:00

Modified 10 октября, 16:00

Updated 10 октября, 16:00

РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО в ходе РЭФ-2024

РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО в ходе РЭФ-2024

10 октября 2024, 16:00
Фото: РЭО
На Российском экологическом форуме (РЭФ) состоялась презентация мусоровозов, предназначенных для работы в районах плотной застройки. С экспозицией новейшей техники ознакомился заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, специальная техника является первым и одним из самых важных звеньев в цепочке обращения с отходами. В настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) занято примерно 23,6 тысячи единиц спецтехники. Однако сохраняется потребность в мусоровозах, которая составляет 3286 единиц. Большое значение имеет то, чтобы техника соответствовала всем современным требованиям, продиктованным актуальными условиями, и позволяла осуществлять вывоз отходов от южных регионов до Крайнего севера. На полях РЭФ была представлена техника, отвечающая заданным требованиям.

Кроме того, в ходе форума были презентованы самые востребованные среди регоператоров модели мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с ТКО для их последующей транспортировки, пишет gorod55.ru.

По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, на экспозиции продемонстрировали такую технику, как маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованию с РЭО, а также мусоровоз для транспортировки как обычных контейнеров, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеров заглубленного типа или контейнеров типа «колокольчик» и мусоровоз с установкой для регулирования степени уплотнения ТКО.

РЭФ-2024 состоялся 7–9 октября и включал в себя молодежный день и деловую программу. Организаторами форума стали Российский экологический оператор, Правительство России и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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