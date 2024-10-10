РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО в ходе РЭФ-2024

Posted 10 октября, 16:00
Published 10 октября, 16:00
Modified 10 октября, 16:00
Updated 10 октября, 16:00
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, специальная техника является первым и одним из самых важных звеньев в цепочке обращения с отходами. В настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) занято примерно 23,6 тысячи единиц спецтехники. Однако сохраняется потребность в мусоровозах, которая составляет 3286 единиц. Большое значение имеет то, чтобы техника соответствовала всем современным требованиям, продиктованным актуальными условиями, и позволяла осуществлять вывоз отходов от южных регионов до Крайнего севера. На полях РЭФ была представлена техника, отвечающая заданным требованиям.
Кроме того, в ходе форума были презентованы самые востребованные среди регоператоров модели мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с ТКО для их последующей транспортировки, пишет gorod55.ru.
По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, на экспозиции продемонстрировали такую технику, как маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованию с РЭО, а также мусоровоз для транспортировки как обычных контейнеров, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеров заглубленного типа или контейнеров типа «колокольчик» и мусоровоз с установкой для регулирования степени уплотнения ТКО.
РЭФ-2024 состоялся 7–9 октября и включал в себя молодежный день и деловую программу. Организаторами форума стали Российский экологический оператор, Правительство России и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.