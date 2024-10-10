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Posted 10 октября, 02:31

Published 10 октября, 02:31

Modified 10 октября, 02:38

Updated 10 октября, 02:38

Пакет акций пермского «Метафракс Кемикалс» на торгах 9 октября приобрел «Росхим»

«Росхим» приобрел пакет акций АО «Метафракс Кемикалс»

10 октября 2024, 02:31
Фото: АО «Метафракс Кемикалс»

Пакет акций пермского «Метафракс Кемикалс» на торгах 9 октября приобрел «Росхим»

Лот продан по начальной цене.

Акции АО «Метафракс Кемикалс» проданы (приватизированы) на торгах Росимущества РФ вчера, 9 октября. Из итогов торгов следует, что 96,8% акций предприятия проданы по стартовой цене — чуть более 14,7 млрд рублей. Победителем стало АО «Росхим», обращает внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Заявки на аукцион принимались с 4 до 30 сентября включительно. С февраля текущего года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского «Метафракс Кемикалс». Это произошло после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства пакета акций, выставленного на продажу.

К участию в закрытых торгах допускались российские компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд рублей, уставным капиталом не ниже 100 млн рублей и численностью работников не менее 2 тыс. человек. Также юрлицо должно быть зарегистрировано на территории России не менее трех лет и иметь лицензию на использование сведений, составляющих гостайну.

Объявлена начальная цена торгов по продаже губахинского АО «Метафракс Кемикалс»
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#Общество#Экономика#Пермь#Метафракс#АО Метафракс Кемикалс
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