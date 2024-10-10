«Росхим» приобрел пакет акций АО «Метафракс Кемикалс»

Posted 10 октября, 02:31
Published 10 октября, 02:31
Modified 10 октября, 02:38
Updated 10 октября, 02:38
Акции АО «Метафракс Кемикалс» проданы (приватизированы) на торгах Росимущества РФ вчера, 9 октября. Из итогов торгов следует, что 96,8% акций предприятия проданы по стартовой цене — чуть более 14,7 млрд рублей. Победителем стало АО «Росхим», обращает внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Заявки на аукцион принимались с 4 до 30 сентября включительно. С февраля текущего года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского «Метафракс Кемикалс». Это произошло после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства пакета акций, выставленного на продажу.
К участию в закрытых торгах допускались российские компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд рублей, уставным капиталом не ниже 100 млн рублей и численностью работников не менее 2 тыс. человек. Также юрлицо должно быть зарегистрировано на территории России не менее трех лет и иметь лицензию на использование сведений, составляющих гостайну.