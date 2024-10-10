«Росхим» приобрел пакет акций АО «Метафракс Кемикалс»

К участию в закрытых торгах допускались российские компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд рублей, уставным капиталом не ниже 100 млн рублей и численностью работников не менее 2 тыс. человек. Также юрлицо должно быть зарегистрировано на территории России не менее трех лет и иметь лицензию на использование сведений, составляющих гостайну.