С помощью марсохода ученые узнали, как на Марсе исчезла вода

Posted 10 октября, 09:11
Published 10 октября, 09:11
Modified 10 октября, 09:13
Updated 10 октября, 09:13
Марсоход Curiosity, которому предсказывали лишь год работы, начал свою миссию на Марсе в 2012 году и продолжает собирать ценную информацию для научных исследований на поверхности планеты, пишет newkhakasiya.online.
На этот раз исследователей заинтересовали карбонаты, так как они могут рассказать о климатических изменениях на Марсе. Curiosity нагрел образцы до почти 900 градусов и использовал лазерный спектрометр для анализа испаряющихся газов.
Исследование изотопов минералов, полученных с помощью Curiosity, указывает на то, что жизнь на поверхности Марса отсутствовала, по крайней мере, в тот момент, когда эти минералы формировались. Тем не менее это не исключает вероятности существования жизни в прошлом или того, что она могла находиться под поверхностью планеты.
В статье, опубликованной в научном журнале PNAS, были предложены два возможных механизма формирования карбонатов. Соавтор исследования Дженнифер Стерн подчеркнула, что их образование могло быть связано с чередованием влажных и сухих временных периодов или с кристаллизацией при высокой солености воды при замерзании.
Ведущий автор исследования Дэвид Бертт объяснил свои выводы следующим образом: изотопные соотношения углерода и кислорода оказались значительно выше по сравнению с ранее зарегистрированными значениями как на Земле, так и на Марсе. Это указывает на то, что процесс испарения проходил с необычайной интенсивностью, что способствовало увеличению доли более тяжелых изотопов. Так как эти изотопы не были утрачены, любые процессы, которые способствовали образованию легких изотопов, оказывались гораздо менее выраженными.
Ученые считают, что миллиарды лет назад климат на Марсе был более теплым, на поверхности могли протекать реки, существовать озера и даже океаны. После остывания планеты и потери глобального магнитного поля она стала уязвима к солнечному ветру, в результате чего большая часть атмосферы исчезла — Марс превратился в холодную и сухую пустыню.