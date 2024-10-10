С помощью марсохода ученые узнали, как на Марсе исчезла вода

Ведущий автор исследования Дэвид Бертт объяснил свои выводы следующим образом: изотопные соотношения углерода и кислорода оказались значительно выше по сравнению с ранее зарегистрированными значениями как на Земле, так и на Марсе. Это указывает на то, что процесс испарения проходил с необычайной интенсивностью, что способствовало увеличению доли более тяжелых изотопов. Так как эти изотопы не были утрачены, любые процессы, которые способствовали образованию легких изотопов, оказывались гораздо менее выраженными.