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Posted 10 октября, 07:44

Published 10 октября, 07:44

Modified 10 октября, 07:46

Updated 10 октября, 07:46

Скончался известный пермский писатель Владимир Максимович

Скончался известный пермский писатель Владимир Максимович

10 октября 2024, 07:44
Фото: 1MI / Свое ТВ- Пермский край/Одноклассники
Его похоронили на Северном кладбище в Перми.

Бывший учредитель и генеральный директор «Пермского книжного издательства» и «Типографии купца Тарасова» Владимир Максимович ушел из жизни в субботу, 5 октября.

Данные о смерти издателя внесены в ЕГРЮЛ, его ИП закрыто 9 октября, сообщает «СПАРК-Интерфакс». На эти данные обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Прошедшим летом Владимир Максимович продал свои издания их гендиректору Ольге Лешаевой и покинул все посты в компании.

Похороны издателя прошли вчера, 9 октября. Владимир Максимович покоится на Северном кладбище Перми.

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#Пермь#Некролог#Издание
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