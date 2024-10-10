Скончался известный пермский писатель Владимир Максимович

Данные о смерти издателя внесены в ЕГРЮЛ, его ИП закрыто 9 октября, сообщает «СПАРК-Интерфакс». На эти данные обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Прошедшим летом Владимир Максимович продал свои издания их гендиректору Ольге Лешаевой и покинул все посты в компании.