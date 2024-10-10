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Posted 10 октября, 03:21

Published 10 октября, 03:21

Modified 10 октября, 03:24

Updated 10 октября, 03:24

В Прикамье 10 октября установится временный снежный покров высотой до 10 см

Снежный покров сформируется в Пермском крае сегодня

10 октября 2024, 03:21
Фото: properm.ru

В Прикамье 10 октября установится временный снежный покров высотой до 10 см

Ночью в отдельных районах похолодает до -7°.

Снежный покров высотой от 1 до 10 см сформируется сегодня, 10 октября, в некоторых территориях Пермского края. Небольшие и умеренные осадки выпадут в центральных и южных районах региона, на юго-востоке утром синоптики прогнозируют сильный снегопад. Высока вероятность того, что на дорогах образуется гололедица, а мокрый снег налипнет на провода.

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что в северных районах края будет малооблачная и сухая погода. Ожидается умеренный северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем -2…-3°, на севере ночью похолодает до -7°.

В краевой столице будет облачно, пройдет умеренный мокрый снег ночью и утром. Во второй половине дня осадки прекратятся. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15 м/с. Ночью в Перми похолодает до -2°, днем ожидается не выше +2°. В городе установится временный снежный покров 2-4 см.

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#Регион#Пермь#Погода#Снег
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