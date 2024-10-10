Снежный покров сформируется в Пермском крае сегодня

Снежный покров высотой от 1 до 10 см сформируется сегодня, 10 октября, в некоторых территориях Пермского края. Небольшие и умеренные осадки выпадут в центральных и южных районах региона, на юго-востоке утром синоптики прогнозируют сильный снегопад. Высока вероятность того, что на дорогах образуется гололедица, а мокрый снег налипнет на провода.