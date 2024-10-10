Снежный покров сформируется в Пермском крае сегодня

Posted 10 октября, 03:21
Published 10 октября, 03:21
Modified 10 октября, 03:24
Updated 10 октября, 03:24
Снежный покров высотой от 1 до 10 см сформируется сегодня, 10 октября, в некоторых территориях Пермского края. Небольшие и умеренные осадки выпадут в центральных и южных районах региона, на юго-востоке утром синоптики прогнозируют сильный снегопад. Высока вероятность того, что на дорогах образуется гололедица, а мокрый снег налипнет на провода.
В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что в северных районах края будет малооблачная и сухая погода. Ожидается умеренный северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем -2…-3°, на севере ночью похолодает до -7°.
В краевой столице будет облачно, пройдет умеренный мокрый снег ночью и утром. Во второй половине дня осадки прекратятся. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15 м/с. Ночью в Перми похолодает до -2°, днем ожидается не выше +2°. В городе установится временный снежный покров 2-4 см.