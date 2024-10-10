У ТРК «СпешиLove» началась подготовка к строительству нового ЖК

Компания «Горизонт» реализует проект комплексного развития территории. Помимо нескольких жилых кварталов, здесь появится детский сад на 320 мест, благоустроенный сквер площадью более 2 га с игровыми и спортивными площадками, а также зоной для барбекю. Кроме того, планируется построить поликлинику и досуговые центры.