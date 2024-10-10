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Posted 10 октября, 04:06

Published 10 октября, 04:06

Modified 10 октября, 12:57

Updated 10 октября, 12:57

Застройщик начал строить новый жилой комплекс рядом с ТРК «СпешиLove»

У ТРК «СпешиLove» началась подготовка к строительству нового ЖК

10 октября 2024, 04:06
Фото: dom-aksioma.ru

Застройщик начал строить новый жилой комплекс рядом с ТРК «СпешиLove»

Девелопер реализует проект комплексного развития территории.

ООО «Специализированный застройщик „Горизонт“» (входит в пермскую группу компаний «Оникс») получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности рядом с ТРК «СпешиLove» в Камской долине. Объект появится по ул. Спешилова, 108б на земельном участке площадью 3,5 га.

Разрешение было получено еще 12 августа, пишет «Новый компаньон» со ссылкой на реестр Минимущества Пермского края. Согласно сайту застройщика, подготовительные работы стартовали в сентябре — сейчас здесь идет устройство котлована.

Фото: dom-aksioma.ru

Жилой комплекс комфорт-класса «Аксиома» со встроенными помещениями общественного назначения планируется поэтапно сдать в 2027–2030 годах. Его высота составит 9-11 этажей.

Компания «Горизонт» реализует проект комплексного развития территории. Помимо нескольких жилых кварталов, здесь появится детский сад на 320 мест, благоустроенный сквер площадью более 2 га с игровыми и спортивными площадками, а также зоной для барбекю. Кроме того, планируется построить поликлинику и досуговые центры.

Фото: dom-aksioma.ru
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#Недвижимость#Пермь#Застройка#Минимущества Прикамья#КРТ
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