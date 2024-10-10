В домовых чатах и соцсетях рассказывают о новом виде мошенничества. Правда или фейк?

Между тем, сообщения о якобы новом виде мошенничества не новы — они появились в российских СМИ еще в августе 2021 года. Судя по всему, они основывались на обязательной вакцинации от коронавируса, которую власти российских регионов стали объявлять летом 2021 года. Всего к концу июня обязательную вакцинацию объявили (из-за опасения «четвертой волны» пандемии) 36 регионов РФ. Параллельно в ряде регионов появились и сообщения о мошенничестве. Подтверждений они не нашли и были оперативно опровергнуты региональными структурами МВД РФ, например, УМВД по Ярославской области, МВД по Мордовии, УМВД по Воронежской области.