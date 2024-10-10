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Posted 10 октября, 13:16

Published 10 октября, 13:16

Modified 10 октября, 13:18

Updated 10 октября, 13:18

В домовых чатах и соцсетях рассказывают о новом виде мошенничества. Правда или фейк?

В домовых чатах и соцсетях рассказывают о новом виде мошенничества. Правда или фейк?

10 октября 2024, 13:16
Фото: 1MI
В киберполиции России прояснили ситуацию.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях и чатах ТСЖ Перми начала распространяться информация о неизвестных лицах, которые звонят и просят нажать на телефоне цифру 1, если человек сделал прививку. После этого телефон якобы блокируется, а затем мошенники его взламывают и могут получить доступ к банковским картам.

Фото: социальные сети

Однако в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России эту информацию опровергли.

«Описанный в указанном предупреждении механизм „взлома“ технически невозможен. Если набрать цифру на телефоне во время разговора, это повлияет только на ход самого звонка, но не предоставит злоумышленникам доступа к личным данным», — сообщили в полиции. Правоохранители подчеркивают, что подобные сообщения периодически распространяются в интернете уже несколько лет подряд.

Между тем, сообщения о якобы новом виде мошенничества не новы — они появились в российских СМИ еще в августе 2021 года. Судя по всему, они основывались на обязательной вакцинации от коронавируса, которую власти российских регионов стали объявлять летом 2021 года. Всего к концу июня обязательную вакцинацию объявили (из-за опасения «четвертой волны» пандемии) 36 регионов РФ. Параллельно в ряде регионов появились и сообщения о мошенничестве. Подтверждений они не нашли и были оперативно опровергнуты региональными структурами МВД РФ, например, УМВД по Ярославской области, МВД по Мордовии, УМВД по Воронежской области.

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#Общество#Пермь#Мошенничество#Полиция
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