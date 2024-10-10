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Posted 10 октября, 05:12

Published 10 октября, 05:12

Modified 10 октября, 05:14

Updated 10 октября, 05:14

В Лысьве Пермского края за ночь выпало 15 см снега

В Лысьве этой ночью выпал 15-сантиметровый слой снега

10 октября 2024, 05:12
Фото: ВКонтакте/ЛЫСЬВА СЕГОДНЯ

В Лысьве Пермского края за ночь выпало 15 см снега

В Перми снежный покров достиг всего 2 сантиметров

Сильный снегопад прошел сегодня ночью в Лысьве. На метеостанции отмечен снежный покров высотой 15 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Таким образом в городе выпало 11 мм осадков в виде снега. Также снежный покров 5 см отмечен в Бисере, 2 см в Перми, в Свердловской области 11 см в Кушве и 8 см в Нижнем Тагиле. Больше всего осадков выпало в Кушве — 14 мм за 12 ч в виде снега.

В Перми первый снежный покров установился на 13 дней раньше, чем в прошлом году.

Ранее синоптики прогнозировали, что снежный покров высотой от 1 до 10 см сформируется сегодня, 10 октября, в некоторых территориях Пермского края. Небольшие и умеренные осадки выпадут в центральных и южных районах региона, на юго-востоке утром синоптики прогнозируют сильный снегопад. Высока вероятность того, что на дорогах образуется гололедица, а мокрый снег налипнет на провода.

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#Происшествия#Погода#Лысьва#Снег#Пермь-Лысьва
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