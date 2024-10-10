В Лысьве этой ночью выпал 15-сантиметровый слой снега

Таким образом в городе выпало 11 мм осадков в виде снега. Также снежный покров 5 см отмечен в Бисере, 2 см в Перми, в Свердловской области 11 см в Кушве и 8 см в Нижнем Тагиле. Больше всего осадков выпало в Кушве — 14 мм за 12 ч в виде снега.