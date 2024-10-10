В Лысьве этой ночью выпал 15-сантиметровый слой снега

Posted 10 октября, 05:12
Published 10 октября, 05:12
Modified 10 октября, 05:14
Updated 10 октября, 05:14
Сильный снегопад прошел сегодня ночью в Лысьве. На метеостанции отмечен снежный покров высотой 15 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Таким образом в городе выпало 11 мм осадков в виде снега. Также снежный покров 5 см отмечен в Бисере, 2 см в Перми, в Свердловской области 11 см в Кушве и 8 см в Нижнем Тагиле. Больше всего осадков выпало в Кушве — 14 мм за 12 ч в виде снега.
В Перми первый снежный покров установился на 13 дней раньше, чем в прошлом году.
Ранее синоптики прогнозировали, что снежный покров высотой от 1 до 10 см сформируется сегодня, 10 октября, в некоторых территориях Пермского края. Небольшие и умеренные осадки выпадут в центральных и южных районах региона, на юго-востоке утром синоптики прогнозируют сильный снегопад. Высока вероятность того, что на дорогах образуется гололедица, а мокрый снег налипнет на провода.