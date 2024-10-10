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Posted 10 октября, 08:18

Published 10 октября, 08:18

Modified 10 октября, 08:21

Updated 10 октября, 08:21

В Перми должник за тепло лишился микроавтобуса марки УАЗ

В Перми должник за тепло лишился микроавтобуса марки УАЗ

10 октября 2024, 08:18
Фото: пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Если долг не будет погашен, транспортные средства уйдут с молотка.

Судебные приставы Пермского края совместно со специалистами Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по должникам за тепло и горячую воду в городе Перми. В ходе мероприятия был наложен арест на автомобили УАЗ-452 (в просторечии — «буханка») и «Тойота Авенсис», которые принадлежали неплательщикам.

Автомобили были принудительно эвакуированы на спецстоянку. Чтобы вернуть их, владельцам придется не только полностью погасить задолженность за тепло и ГВС, но и оплатить исполнительский сбор и судебную пошлину, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Если долг не будет погашен, транспортные средства уйдут с молотка.

В списки для принудительного взыскания через суд попадают все, кто не платит за тепло и ГВС более трех месяцев. Должникам грозят аресты банковских счетов, запрет на выезд за границу и арест имущества.

Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Всем клиентам, как физическим, так и юридическим лицам мы рекомендуем проверить квитанции и счета за тепло и горячую воду, и убедиться в отсутствии задолженности. Ведь с началом отопительного сезона работа по взысканию долгов будет только усиливаться.

Информационная кампания «В теплое будущее без долгов», которую проводят Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю, направлена на повышение платежной дисциплины потребителей. Своевременная оплата коммунальных услуг — это гарантия надежного и бесперебойного теплоснабжения, а также способ избежать серьезных неприятностей.

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