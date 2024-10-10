В Перми должник за тепло лишился микроавтобуса марки УАЗ

Автомобили были принудительно эвакуированы на спецстоянку. Чтобы вернуть их, владельцам придется не только полностью погасить задолженность за тепло и ГВС, но и оплатить исполнительский сбор и судебную пошлину, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Если долг не будет погашен, транспортные средства уйдут с молотка.