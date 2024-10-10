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Posted 10 октября, 03:00

Published 10 октября, 03:00

Modified 10 октября, 03:02

Updated 10 октября, 03:02

Кинопарк для создания фильмов планируют построить в Перми к 2030 году

В Перми передумали открывать кинопарк на Заводе Шпагина

10 октября 2024, 03:00
Фото: fusionbrain.ai

Кинопарк для создания фильмов планируют построить в Перми к 2030 году

Проект все же планируют реализовать, но позже, чем заявлялось ранее.

Проект «Пермский кинопарк» в краевой столице планируют реализовать к 2030 году. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора АНО «Центр развития кинопроизводства» Алену Семерикову-Волкову.

Кинопарк будет представлять собой современную киностудию с большим павильоном для съемок и полным комплектом съемочного оборудования для создания художественных фильмов «под ключ». Ранее планировалось разместить его на Заводе Шпагина по концепции «Станция культуры», но планы изменились. Как сообщила Алена Семерикова-Волкова, сейчас идет поиск нового места размещения кинопарка и определяется сумма финансирования проекта.

Ранее министр культуры Прикамья Алла Платонова озвучивала, что создание игровых фильмов «под ключ» в будущем кинокластере должно начаться к 2028 году.

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#Общество#Пермь#Завод шпагина#Искусство#Кино#Съемки
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