В Перми передумали открывать кинопарк на Заводе Шпагина

Кинопарк будет представлять собой современную киностудию с большим павильоном для съемок и полным комплектом съемочного оборудования для создания художественных фильмов «под ключ». Ранее планировалось разместить его на Заводе Шпагина по концепции «Станция культуры», но планы изменились. Как сообщила Алена Семерикова-Волкова, сейчас идет поиск нового места размещения кинопарка и определяется сумма финансирования проекта.