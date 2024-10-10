В Перми передумали открывать кинопарк на Заводе Шпагина

Posted 10 октября, 03:00
Published 10 октября, 03:00
Modified 10 октября, 03:02
Updated 10 октября, 03:02
Проект «Пермский кинопарк» в краевой столице планируют реализовать к 2030 году. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора АНО «Центр развития кинопроизводства» Алену Семерикову-Волкову.
Кинопарк будет представлять собой современную киностудию с большим павильоном для съемок и полным комплектом съемочного оборудования для создания художественных фильмов «под ключ». Ранее планировалось разместить его на Заводе Шпагина по концепции «Станция культуры», но планы изменились. Как сообщила Алена Семерикова-Волкова, сейчас идет поиск нового места размещения кинопарка и определяется сумма финансирования проекта.
Ранее министр культуры Прикамья Алла Платонова озвучивала, что создание игровых фильмов «под ключ» в будущем кинокластере должно начаться к 2028 году.