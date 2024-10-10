В Перми в сентябре родилось почти 900 малышей

Posted 10 октября, 16:49
Published 10 октября, 16:49
Modified 10 октября, 16:51
Updated 10 октября, 16:51
За сентябрь в Перми родилось 897 малышей: 470 мальчиков и 427 девочек. Такие данные приводит городской ЗАГС.
Было зарегистрировано восемь двоен: в Мотовилихинском районе — три двойни, в Орджоникидзевском районе — две двойни, в Дзержинском, Индустриальном и Кировском районах — по одной.
Кроме того, в сентябре 2024 года в Перми заключили брак 823 пары.
В Перми с января по август 2024 года 989 человек подали документы на смену имени или фамилии.