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Posted 10 октября, 16:49

Published 10 октября, 16:49

Modified 10 октября, 16:51

Updated 10 октября, 16:51

За сентябрь в Перми родилось 897 малышей

В Перми в сентябре родилось почти 900 малышей

10 октября 2024, 16:49
Фото: properm.ru

За сентябрь в Перми родилось 897 малышей

Было зарегистрировано восемь двоен.

За сентябрь в Перми родилось 897 малышей: 470 мальчиков и 427 девочек. Такие данные приводит городской ЗАГС.

Было зарегистрировано восемь двоен: в Мотовилихинском районе — три двойни, в Орджоникидзевском районе — две двойни, в Дзержинском, Индустриальном и Кировском районах — по одной.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Перми заключили брак 823 пары.

В Перми с января по август 2024 года 989 человек подали документы на смену имени или фамилии.

#Пермь#Загс#Статистика ЗАГС
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