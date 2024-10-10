В РЭО сообщили, что 4 министерства одобрили концепцию минимизации образования отходов

Тема органических отходов была затронута гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции». Он рассказал про российские технологии их утилизации, которые пользуются спросом за рубежом. Буцаев также поддержал инициативу Артема Метелева, депутата Госдумы, о создании инфраструктуры фудшеринга. Она была представлена в рамках молодежного дня РЭФ-2024. Данная инициатива предлагает создать сеть банков еды по всей России и обеспечить законодательную поддержку и регулирование данного рынка.