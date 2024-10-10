В РЭО сообщили, что 4 министерства одобрили концепцию минимизации образования отходов

Posted 10 октября, 09:36
Published 10 октября, 09:36
Modified 10 октября, 09:36
Updated 10 октября, 09:36
Портал 56orb.ru сообщает, что эксперты на данной сессии обсуждали возможности сокращения объемов пищевых отходов и их полигонное захоронение. Представитель Российского экологического оператора рассказал, что у ведомства есть концепция минимизации образования отходов, которую поддержали четыре профильных министерства.
Андрей Рудаков, руководитель департамента вторичных материальных ресурсов ППК «РЭО», отметил, что разработка концепции была предусмотрена федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Ключевым в ней является раздел пищевых отходов, так как их много в составе ТКО и они являются проблемными. Например, большое их количество затрудняет сортировку, а сами вторичные ресурсы сильно загрязнены. Одним из способов сократить объем данных отходов он назвал фудшеринг.
Данная концепция уже согласована Минприроды, Минпросвещения и Минпромторгом. Незначительные замечания внес Минсельхоз. В Правительство РФ концепция была направлена 16 сентября. Дорожная карта с поручениями к министерствам о предложениях по мероприятиям и нормативным документам будет разработана в следующем году.
Тема органических отходов была затронута гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции». Он рассказал про российские технологии их утилизации, которые пользуются спросом за рубежом. Буцаев также поддержал инициативу Артема Метелева, депутата Госдумы, о создании инфраструктуры фудшеринга. Она была представлена в рамках молодежного дня РЭФ-2024. Данная инициатива предлагает создать сеть банков еды по всей России и обеспечить законодательную поддержку и регулирование данного рынка.