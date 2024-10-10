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Posted 10 октября, 18:03

Published 10 октября, 18:03

Modified 10 октября, 18:03

Updated 10 октября, 18:03

В РЭО сообщили о перспективах развития ФГИС «Экомониторинг»

В РЭО сообщили о перспективах развития ФГИС «Экомониторинг»

10 октября 2024, 18:03
Фото: reo.ru
8 октября в составе Российского экологического форума (РЭФ) состоялась сессия «Экомониторинг в России — перспективы развития», посвященная созданию в РФ федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ФГИС «Экомониторинг» ляжет в основу единой системы государственного экологического мониторинга. Чтобы единая система работала, требуется согласование развития ее составляющих на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций.

В ходе сессии обсуждалось будущее применения разрабатываемой системы и перспективы, которыми смогут воспользоваться различные категории пользователей, сообщает newsnn.ru.

Согласно заявлению советника гендиректора РЭО Сергея Егоршева, разрабатываемую систему планируется использовать в качестве универсального инструмента для обеспечения экологического благополучия россиян и сохранения природных богатств путем рационального природопользования.

Потенциальными активными пользователями системы являются общественные организации и экоактивисты.

Согласно мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, общество нуждается в достоверной, понятной и доступной информации.

Руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты РФ Александр Пшеничников заявил о готовности общественных активистов к работе в области контролирования соблюдения экологических нормативов и предоставлению сведений о нарушениях.

Сохранность окружающей среды находится в непосредственной зависимости от организации экологического мониторинга в субъектах Федерации. Региональные системы могут выступать в роли источника оперативных данных для комплексной системы экомониторинга.

В пользу идеи о научном сопровождении ведущих вузов страны и создания кадрового потенциала для обеспечения деятельности по эксплуатации и развитию ФГИС «Экомониторинг» и системы экомониторинга в России в целом высказались представители ведущих отечественных профильных вузов.

#Общество
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