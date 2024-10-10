В РЭО сообщили о перспективах развития ФГИС «Экомониторинг»

В пользу идеи о научном сопровождении ведущих вузов страны и создания кадрового потенциала для обеспечения деятельности по эксплуатации и развитию ФГИС «Экомониторинг» и системы экомониторинга в России в целом высказались представители ведущих отечественных профильных вузов.