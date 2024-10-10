В РЭО сообщили о перспективах развития ФГИС «Экомониторинг»

Posted 10 октября, 18:03
Published 10 октября, 18:03
Modified 10 октября, 18:03
Updated 10 октября, 18:03
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ФГИС «Экомониторинг» ляжет в основу единой системы государственного экологического мониторинга. Чтобы единая система работала, требуется согласование развития ее составляющих на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций.
В ходе сессии обсуждалось будущее применения разрабатываемой системы и перспективы, которыми смогут воспользоваться различные категории пользователей, сообщает newsnn.ru.
Согласно заявлению советника гендиректора РЭО Сергея Егоршева, разрабатываемую систему планируется использовать в качестве универсального инструмента для обеспечения экологического благополучия россиян и сохранения природных богатств путем рационального природопользования.
Потенциальными активными пользователями системы являются общественные организации и экоактивисты.
Согласно мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, общество нуждается в достоверной, понятной и доступной информации.
Руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты РФ Александр Пшеничников заявил о готовности общественных активистов к работе в области контролирования соблюдения экологических нормативов и предоставлению сведений о нарушениях.
Сохранность окружающей среды находится в непосредственной зависимости от организации экологического мониторинга в субъектах Федерации. Региональные системы могут выступать в роли источника оперативных данных для комплексной системы экомониторинга.
В пользу идеи о научном сопровождении ведущих вузов страны и создания кадрового потенциала для обеспечения деятельности по эксплуатации и развитию ФГИС «Экомониторинг» и системы экомониторинга в России в целом высказались представители ведущих отечественных профильных вузов.