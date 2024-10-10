properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 18:57

Published 10 октября, 18:57

Modified 10 октября, 18:57

Updated 10 октября, 18:57

В РЭО сообщили, сколько человек приняли участие в молодежном дне РЭФ

В РЭО сообщили, сколько человек приняли участие в молодежном дне РЭФ

10 октября 2024, 18:57
Фото: reo.ru
7 октября на территории СберУниверситета в Московской области на молодежном дне Российского экологического форума (РЭФ) встретилось более 1000 участников из РФ и 5 стран СНГ. Организаторами мероприятия стали Российский экологический оператор и всероссийское экологическое движение «Экосистема».

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, молодое поколение быстрее всего отвечает на экологические инициативы и является более прогрессивным сегментом общества. Это подтвердил молодежный день РЭФ, на площадке которого удалось собрать более 1000 человек из РФ и зарубежных государств. Глава РЭО отметил, что молодежная аудитория входит в число важнейших элементов работы над реформой отрасли обращения с отходами и формированием экономики замкнутого цикла.

В молодежном дне, открывшем основную программу форума, приняли участие учащиеся вузов, юннаты, активисты, сотрудники экологических центров и региональных операторов, а также 20 представителей стран СНГ. Они посетили 14 разнопрофильных сессий, 6 практических воркшопов и конференцию научно-практических студенческих работ, пишет newsnn.ru.

Также гости смогли поучаствовать в акции «БумБатл» движения «Экосистема» по сдаче макулатуры и во всероссийской акции «Друзья наши меньшие», в результате которой было собрано более 100 кг корма для четвероногих обитателей приютов. Помимо этого, участники первого дня форума переплавили пластиковые крышечки в передвижной мастерской переработки «Зеленый фургон» в рамках полного цикла переработки пластика, а также посетили экспозиции «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».

Главным мероприятием программы молодежного дня стала пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности». Участники проекта «Эколидеры» организовали образовательные воркшопы и представили проекты будущих природоохранных инициатив.

На молодежный день РЭФ в качестве почетных гостей пригласили гендиректора РЭО Дениса Буцаева, гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софию Малявину, председателя Комитета ГД РФ по молодежной политике, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева и директора Федерального центра допобразования детей Игоря Козина.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика