В РЭО сообщили, сколько человек приняли участие в молодежном дне РЭФ

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, молодое поколение быстрее всего отвечает на экологические инициативы и является более прогрессивным сегментом общества. Это подтвердил молодежный день РЭФ, на площадке которого удалось собрать более 1000 человек из РФ и зарубежных государств. Глава РЭО отметил, что молодежная аудитория входит в число важнейших элементов работы над реформой отрасли обращения с отходами и формированием экономики замкнутого цикла.