В РЭО сообщили, сколько человек приняли участие в молодежном дне РЭФ

Posted 10 октября, 18:57
Published 10 октября, 18:57
Modified 10 октября, 18:57
Updated 10 октября, 18:57
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, молодое поколение быстрее всего отвечает на экологические инициативы и является более прогрессивным сегментом общества. Это подтвердил молодежный день РЭФ, на площадке которого удалось собрать более 1000 человек из РФ и зарубежных государств. Глава РЭО отметил, что молодежная аудитория входит в число важнейших элементов работы над реформой отрасли обращения с отходами и формированием экономики замкнутого цикла.
В молодежном дне, открывшем основную программу форума, приняли участие учащиеся вузов, юннаты, активисты, сотрудники экологических центров и региональных операторов, а также 20 представителей стран СНГ. Они посетили 14 разнопрофильных сессий, 6 практических воркшопов и конференцию научно-практических студенческих работ, пишет newsnn.ru.
Также гости смогли поучаствовать в акции «БумБатл» движения «Экосистема» по сдаче макулатуры и во всероссийской акции «Друзья наши меньшие», в результате которой было собрано более 100 кг корма для четвероногих обитателей приютов. Помимо этого, участники первого дня форума переплавили пластиковые крышечки в передвижной мастерской переработки «Зеленый фургон» в рамках полного цикла переработки пластика, а также посетили экспозиции «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».
Главным мероприятием программы молодежного дня стала пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности». Участники проекта «Эколидеры» организовали образовательные воркшопы и представили проекты будущих природоохранных инициатив.
На молодежный день РЭФ в качестве почетных гостей пригласили гендиректора РЭО Дениса Буцаева, гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софию Малявину, председателя Комитета ГД РФ по молодежной политике, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева и директора Федерального центра допобразования детей Игоря Козина.