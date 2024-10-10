В Суксунском округе из горящего дома через окно спаслось четверо детей

Posted 10 октября, 05:58
Published 10 октября, 05:58
Modified 10 октября, 06:00
Updated 10 октября, 06:00
Этой ночью в селе Бор Суксунского городского округа огнем уничтожен жилой дом. Из Пламени чудом спаслась семья, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в селе Бор поступило 9 октября в 3:37. К месту вызова направлены силы и средства в количестве девяти человек и четырёх единиц техники.
На месте установлено, что происходит горение двухквартирного жилого дома и надворных построек. Площадь пожара составила 212 квадратных метров.
На пожаре спасено четверо детей. Они были разбужены и выведены матерью через оконный проём. Погибших и травмированных нет.
Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировано три человека.
Время локализации пожара — 3:52. Время ликвидации горения — 4:11.
В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливается.
В Перми на пожаре был спасен 21-летний мужчина. ЧП произошло вечером 9 октября, в доме на улице Екатерининской.