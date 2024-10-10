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Posted 10 октября, 05:58

Published 10 октября, 05:58

Modified 10 октября, 06:00

Updated 10 октября, 06:00

В Пермском крае на пожаре из огня спаслась семья

В Суксунском округе из горящего дома через окно спаслось четверо детей

10 октября 2024, 05:58
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае на пожаре из огня спаслась семья

Сюжет
Дети
Полностью уничтожен двухквартирный жилой дом.

Этой ночью в селе Бор Суксунского городского округа огнем уничтожен жилой дом. Из Пламени чудом спаслась семья, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в селе Бор поступило 9 октября в 3:37. К месту вызова направлены силы и средства в количестве девяти человек и четырёх единиц техники.

На месте установлено, что происходит горение двухквартирного жилого дома и надворных построек. Площадь пожара составила 212 квадратных метров.

На пожаре спасено четверо детей. Они были разбужены и выведены матерью через оконный проём. Погибших и травмированных нет.

Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировано три человека.

Время локализации пожара — 3:52. Время ликвидации горения — 4:11.

В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливается.

В Перми на пожаре был спасен 21-летний мужчина. ЧП произошло вечером 9 октября, в доме на улице Екатерининской.

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#Происшествия#Пожар#Дети
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