В «Цифровом диктанте» за первые часы приняли участие свыше 50 тысяч человек

Posted 10 октября, 19:58
Published 10 октября, 19:58
Modified 10 октября, 19:58
Updated 10 октября, 19:58
Участниками акции, которая будет проходить с 10 по 28 октября, станут жители всех регионов Российской Федерации.
В роли ведущих церемонии открытия в формате ток-шоу выступили директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер и комик Женя Искандарова. В ходе ток-шоу предприниматели и сотрудники госаппарата обозначили основные цели проведения акции в этом году, напомнив о достижениях прошлого сезона, пишет nashgorod.ru.
В обращенной к участникам диктанта приветственной речи врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгения Хасина прозвучала идея о том, что акция не является обычным тестированием, а представляет собой важное мероприятие. Эксперт отметил, что в цифровой грамотности необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы максимально эффективно применять вновь и вновь возникающие новые технологии, навыки и возможности. Акция является уникальной возможностью повысить свой уровень знаний для людей, занимающихся цифровой деятельностью, и может быть полезна для представителей всех возрастных категорий — от школьников до пожилых. «Желаю каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта», — подытожил он.
В этом году в роли организатора «Цифрового диктанта» выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
«Уверен, что Всероссийская акция „Цифровой диктант“ сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети», — отметил директор РАЭК и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников.
Ежегодно «Цифровой диктант» проводится на территории российских образовательных учреждений — школ и вузов, а также библиотек. В этом году в регионах России акция будет проходить в сотнях библиотек.
По завершении официальной части участники прошли диктант прямо на площадке «Авито».
Сообщается, что принять участие в «Цифровом диктанте» и проверить свой уровень знаний основ цифровой грамотности все желающие могут с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.
Кроме того, на официальном сайте акции размещена интерактивная карта, демонстрирующая работу очных региональных площадок, на которых каждый может пройти «Цифровой диктант», прослушать образовательные лекции и посетить мастер-классы.