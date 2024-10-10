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Posted 10 октября, 19:58

Published 10 октября, 19:58

Modified 10 октября, 19:58

Updated 10 октября, 19:58

В «Цифровом диктанте» за первые часы приняли участие свыше 50 тысяч человек

В «Цифровом диктанте» за первые часы приняли участие свыше 50 тысяч человек

10 октября 2024, 19:58
Фото: РАЭК
10 октября в российской столице на площадке генерального партнера «Авито» открылся пятый сезон Всероссийской акции «Цифровой диктант» — самой масштабной в стране проверки знаний в сфере цифровой грамотности.

Участниками акции, которая будет проходить с 10 по 28 октября, станут жители всех регионов Российской Федерации.

В роли ведущих церемонии открытия в формате ток-шоу выступили директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер и комик Женя Искандарова. В ходе ток-шоу предприниматели и сотрудники госаппарата обозначили основные цели проведения акции в этом году, напомнив о достижениях прошлого сезона, пишет nashgorod.ru.

В обращенной к участникам диктанта приветственной речи врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгения Хасина прозвучала идея о том, что акция не является обычным тестированием, а представляет собой важное мероприятие. Эксперт отметил, что в цифровой грамотности необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы максимально эффективно применять вновь и вновь возникающие новые технологии, навыки и возможности. Акция является уникальной возможностью повысить свой уровень знаний для людей, занимающихся цифровой деятельностью, и может быть полезна для представителей всех возрастных категорий — от школьников до пожилых. «Желаю каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта», — подытожил он.

В этом году в роли организатора «Цифрового диктанта» выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.

«Уверен, что Всероссийская акция „Цифровой диктант“ сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети», — отметил директор РАЭК и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников.

Ежегодно «Цифровой диктант» проводится на территории российских образовательных учреждений — школ и вузов, а также библиотек. В этом году в регионах России акция будет проходить в сотнях библиотек.

По завершении официальной части участники прошли диктант прямо на площадке «Авито».

Сообщается, что принять участие в «Цифровом диктанте» и проверить свой уровень знаний основ цифровой грамотности все желающие могут с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.

Кроме того, на официальном сайте акции размещена интерактивная карта, демонстрирующая работу очных региональных площадок, на которых каждый может пройти «Цифровой диктант», прослушать образовательные лекции и посетить мастер-классы.

#Общество
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