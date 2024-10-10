В «Цифровом диктанте» за первые часы приняли участие свыше 50 тысяч человек

В обращенной к участникам диктанта приветственной речи врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгения Хасина прозвучала идея о том, что акция не является обычным тестированием, а представляет собой важное мероприятие. Эксперт отметил, что в цифровой грамотности необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы максимально эффективно применять вновь и вновь возникающие новые технологии, навыки и возможности. Акция является уникальной возможностью повысить свой уровень знаний для людей, занимающихся цифровой деятельностью, и может быть полезна для представителей всех возрастных категорий — от школьников до пожилых. «Желаю каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта», — подытожил он.