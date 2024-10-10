В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов

С полуночи 12 октября до 5:00 14 октября будут производиться работы по замене контактной сети на улице Борчанинова. На этот период трамвайный маршрут №5 будет запущен в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно обслуживаться не будет.