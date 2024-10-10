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Posted 10 октября, 06:23

Published 10 октября, 06:23

Modified 10 октября, 06:25

Updated 10 октября, 06:25

В выходные в Перми изменят свою работу трамваи №5 и №11.

В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов

10 октября 2024, 06:23
Фото: properm.ru

В выходные в Перми изменят свою работу трамваи №5 и №11.

Сюжет
Пермская езда
Будут вестись работы по замене контактной сети.

В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов. Они связаны с работами по замене контактной сети и коснутся движения трамваев №5 и №11.

С полуночи 12 октября до 5:00 14 октября будут производиться работы по замене контактной сети на улице Борчанинова. На этот период трамвайный маршрут №5 будет запущен в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно обслуживаться не будет.

В Перми стоимость проездных для школьников с 5 по 11 класс может снизится с 1 ноября. Проект соответствующего решения на рассмотрение Пермской гордумы внес глава города Эдуард Соснин.

#Пермская езда#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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