Posted 10 октября, 06:23
Published 10 октября, 06:23
Modified 10 октября, 06:25
Updated 10 октября, 06:25
В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов. Они связаны с работами по замене контактной сети и коснутся движения трамваев №5 и №11.
С полуночи 12 октября до 5:00 14 октября будут производиться работы по замене контактной сети на улице Борчанинова. На этот период трамвайный маршрут №5 будет запущен в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно обслуживаться не будет.
В Перми стоимость проездных для школьников с 5 по 11 класс может снизится с 1 ноября. Проект соответствующего решения на рассмотрение Пермской гордумы внес глава города Эдуард Соснин.