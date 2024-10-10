Якушев: Задача ЕР — создание комфортных условий для жизни в сельской местности

Posted 10 октября, 13:10
Published 10 октября, 13:10
Modified 10 октября, 13:10
Updated 10 октября, 13:10
Как рассказал врио секретаря генсовета Владимир Якушев, при рассмотрении федерального бюджета партия ежегодно определяет финансирование программы по комплексному развитию сельских территорий как приоритетное направление, пишет mkset.ru.
В прошлом году «Единая Россия» выступила инициатором увеличения объема финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 26 млрд рублей. В ЕР уточнили, что дополнительные средства были предназначены для таких направлений, как развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение сел современным техническим оборудованием, вовлечение сельхозугодий в оборот, технологическое развитие сельских населенных пунктов. Инициатива партии сейчас находится на рассмотрении в комитетах Госдумы. Якушев подчеркнул, что финансирование программы на максимально возможном уровне является важной задачей партии на сегодняшний день.
Строительство и модернизация объектов социальной инфраструктуры — также одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России» по развитию сельских территорий.
Как отметил Якушев, сейчас необходимо сосредоточить усилия на создании комфортных условий для жизни и работы в сельской местности. Такой подход позволит затормозить отток населения в города. В ЕР также рассказали, что народная программа предусматривает возведение и капремонт таких соцобъектов, как больницы, дома культуры, школы. Причем особое внимание уделяется именно сельским школам, поскольку такое поручение дал глава государства. Из 4600 таких школ 66 процентов находятся в сельской местности.
В 2023 году в сельских населенных пунктах страны было построено и отремонтировано более 270 зданий домов культуры, а по итогам этого года планируется завершить работы еще в 346 таких объектах. Сейчас в селах активно строятся библиотеки, многофункциональные культурные центры, а также медучреждения, включая модульные.
Якушев сообщил, что в рамках социальной программы догазификации к газоснабжению было подключено 660 000 домовладений, а в общей сложности газ был подведен до границ 1,1 млн участков.
Механизм инициативного бюджетирования — еще одно важное направление работы. Его суть состоит в том, что местные жители принимают участие в распределении средств муниципального бюджета для решения текущих задач на локальном уровне.
В ЕР также подчеркнули значимость программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Дело в том, что благодаря их реализации около шестидесяти пяти тысяч медицинских работников и пяти тысяч учителей приняли решение поселиться в сельской местности. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU. В 2025 году в стране запустят еще одну подобную программу — «Земский работник культуры».
«Единая Россия» инициировала развитие и таких мер, как повышение доступности медикаментов для россиян, проживающих в селах, где нет стационарных аптек. Проблема была решена за счет организации продажи лекарств в местных медучреждениях. Развитие сельского туризма и обеспечение сел связью также входят в число направлений, реализуемых по инициативе партии.