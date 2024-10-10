Якушев: Задача ЕР — создание комфортных условий для жизни в сельской местности

В ЕР также подчеркнули значимость программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Дело в том, что благодаря их реализации около шестидесяти пяти тысяч медицинских работников и пяти тысяч учителей приняли решение поселиться в сельской местности. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU. В 2025 году в стране запустят еще одну подобную программу — «Земский работник культуры».