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Posted 10 октября, 09:00

Published 10 октября, 09:00

Modified 10 октября, 09:02

Updated 10 октября, 09:02

Жители Кондратово жалуются на массовые сбои в работе общественного транспорта

Жители Кондратово жалуются на массовые сбои в работе общественного транспорта

10 октября 2024, 09:00
Фото: предоставлено жителями Кондратово
Время ожидания иногда достигает полутора часов.

В Кондратово (Пермский муниципальный округ) перевозчики уже более полугода срывают графики движения автобусов по маршруту, приезжают не вовремя или не приезжают на остановки вовсе, проезжают мимо, сокращают количество автобусов на маршруте. Время ожидания иногда достигает полутора часов.

Жители Кондратово пишут в аккаунты правительства региона в соцсетях, жалуются в Минтранс края и в прокуратуру. Сегодня, 10 октября, не приехали автобусы маршрутов № 106 (должен был прибыть в 6:56), №120 (со временем прибытия на остановку — 7:01). В прибывший автобус №748 пассажиры уже не влезли. В Медовом автобуса не было около часа, школьники успели замерзнуть.

На остановке собирается несколько десятков пассажиров, в это время автобусы стоят рядом, но никуда не едут, несмотря на расписаниеНа остановке собирается несколько десятков пассажиров, в это время автобусы стоят рядом, но никуда не едут, несмотря на расписание
На остановке собирается несколько десятков пассажиров, в это время автобусы стоят рядом, но никуда не едут, несмотря на расписание. Фото: предоставлено жителями Кондратово

Ситуация с тем, что автобусы не приходят на остановки по расписанию, сложилась не вчера. Жители активно жалуются в Минтранс Пермского края. В ведомстве на заявления жителей реагируют, объясняют отсутствие маршрутов на линии или срыв расписания тем, что у перевозчиков нет водителей, серьезные проблемы с кадрами.

Меж тем перевозчики на маршрутах 106, 120 не только нарушают расписание (за что их, конечно, штрафуют), но и нарушают маршрут движения. В сентябре, по словам пассажиров, не раз 106 автобус по пути из Медового не поворачивал в старое Кондратово. В итоге в Старом Кондратово люди так и не дождались автобуса.

«Как людям планировать свой путь на работу, если перевозчик по своему усмотрению меняет маршрут?! — возмущаются пассажиры. — Причём, как мы уже убедились, никакой реальной ответственности за это не несет. Копеечные штрафы не в счёт».

Жители пишут, что опаздывают на работу и учебу, что вставать раньше уже некуда, что перевозчик уже полгода оправдывает срывы и отсутствие на линии нужного количества автобусов тем, что нет водителей. «Ну пусть повысит зарплату водителям, сложно что ли?» — возмущаются кондратовцы.

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#Автобусы#Общественный транспорт#Кондратово#Не уехать
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