Жители Кондратово жалуются на массовые сбои в работе общественного транспорта

Меж тем перевозчики на маршрутах 106, 120 не только нарушают расписание (за что их, конечно, штрафуют), но и нарушают маршрут движения. В сентябре, по словам пассажиров, не раз 106 автобус по пути из Медового не поворачивал в старое Кондратово. В итоге в Старом Кондратово люди так и не дождались автобуса.