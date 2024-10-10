Зонами самообслуживания в отделениях «Почты России» воспользовались уже 2 млн граждан

Posted 10 октября, 16:17
Published 10 октября, 16:17
Modified 10 октября, 16:18
Updated 10 октября, 16:18
Со второго квартала текущего года в отделениях «Почты России» начали действовать зоны самообслуживания. Здесь отправители могут самостоятельно подготовить почтовые отправления. Зоны самообслуживания уже открыты в 1 000 с небольшим самых загруженных отделений — от Калининградской области до ДФО.
Сейчас «Почта России» постепенно осуществляет замену персональных компьютеров на специальные киоски, оборудованные весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и электронной кассой. Впоследствии устройства планируют оснащать камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи почтовых отправлений. Переоснащение зон самообслуживания планируют завершить в следующем году, информируют Новые Известия.
По словам первого заместителя генерального директора «Почты России» Максима Цыпина, зоны самообслуживания отлично зарекомендовали себя в отделениях сети с самой высокой проходимостью. Инновационный формат уже завоевал популярность у клиентов, разгрузив операторов.
Подведя итоги за несколько месяцев работы, в организации решили масштабировать зоны самообслуживания на отделения по всей России.