Зонами самообслуживания в отделениях «Почты России» воспользовались уже 2 млн граждан

Со второго квартала текущего года в отделениях «Почты России» начали действовать зоны самообслуживания. Здесь отправители могут самостоятельно подготовить почтовые отправления. Зоны самообслуживания уже открыты в 1 000 с небольшим самых загруженных отделений — от Калининградской области до ДФО.