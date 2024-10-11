Этой ночью под Кунгуром на пожаре погибла 16-летняя девушка

Posted 11 октября, 08:56
Published 11 октября, 08:56
Modified 11 октября, 08:58
Updated 11 октября, 08:58
Этой ночью на пожаре в селе Ергач Кунгурского муниципального округа погибла 16-летняя девушка. Следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней во время пожара, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 11 октября в частном одноэтажном деревянном доме в селе произошел пожар. Находившийся в доме 52-летний мужчина, обнаружив возгорание, разбудил своих несовершеннолетних дочерей 2008 и 2014 года рождения. Взяв 10-летнюю девочку на руки, мужчина через окно покинул горящий дом, указав 16-летней дочери проследовать за ним. Однако, последняя решила покинуть дом через входные двери. Однако, в горящих надворных постройках несовершеннолетней были получены термические ожоги тела, несовместимые с жизнью. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.
Кунгурским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения тела во время тушения пожара в частном доме организовано проведение процессуальной проверки по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
10 октября в селе Бор Суксунского городского округа огнем уничтожен жилой дом. Из пламени чудом спаслась семья, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.