Этой ночью под Кунгуром на пожаре погибла 16-летняя девушка

Ночью 11 октября в частном одноэтажном деревянном доме в селе произошел пожар. Находившийся в доме 52-летний мужчина, обнаружив возгорание, разбудил своих несовершеннолетних дочерей 2008 и 2014 года рождения. Взяв 10-летнюю девочку на руки, мужчина через окно покинул горящий дом, указав 16-летней дочери проследовать за ним. Однако, последняя решила покинуть дом через входные двери. Однако, в горящих надворных постройках несовершеннолетней были получены термические ожоги тела, несовместимые с жизнью. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.