Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию

Posted 11 октября, 10:40
Published 11 октября, 10:40
Modified 11 октября, 10:42
Updated 11 октября, 10:42
В Пермском крае выбрали самую уютную и ухоженную колонию. Победила ИК-28 в Березниках, сообщает краевое ГУФСИН России.
Конкурс на лучшие элементы малых архитектурных форм и ландшафтный дизайн проводился в исправительных учреждениях Прикамья с апреля по сентябрь этого года. Мероприятие организовали «в целях облагораживания территории исправительных учреждений, формирования уважительного отношения к природе, а также популяризации ландшафтного дизайна, развития позитивных инициатив и обеспечения полезной занятости осужденных».
В теплое время года осужденные сажали цветы, мастерили небольшие фигурки и даже строили фонтаны. Можно было использовать любые материалы,: полиэтилен, стеклопластик, металл, дерево — в общем, что смогли добыть. Первое место досталось березниковской ИК-28, где отбывала наказание участница Pussy Riot Мария Алехина. Второе место поделили ИК-35 и ИК-37 (Чусовой), а третье место разделили КТБ-7 (Губаха) и Пермской ВК (Гамово).