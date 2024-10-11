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Posted 11 октября, 10:40

Published 11 октября, 10:40

Modified 11 октября, 10:42

Updated 11 октября, 10:42

ИК-28, где отбывала срок участница Pussy Riot, признана самой уютной в Прикамье

Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию

11 октября 2024, 10:40
Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

ИК-28, где отбывала срок участница Pussy Riot, признана самой уютной в Прикамье

Конкурс проводился с апреля по сентябрь.

В Пермском крае выбрали самую уютную и ухоженную колонию. Победила ИК-28 в Березниках, сообщает краевое ГУФСИН России.

Конкурс на лучшие элементы малых архитектурных форм и ландшафтный дизайн проводился в исправительных учреждениях Прикамья с апреля по сентябрь этого года. Мероприятие организовали «в целях облагораживания территории исправительных учреждений, формирования уважительного отношения к природе, а также популяризации ландшафтного дизайна, развития позитивных инициатив и обеспечения полезной занятости осужденных».

В теплое время года осужденные сажали цветы, мастерили небольшие фигурки и даже строили фонтаны. Можно было использовать любые материалы,: полиэтилен, стеклопластик, металл, дерево — в общем, что смогли добыть. Первое место досталось березниковской ИК-28, где отбывала наказание участница Pussy Riot Мария Алехина. Второе место поделили ИК-35 и ИК-37 (Чусовой), а третье место разделили КТБ-7 (Губаха) и Пермской ВК (Гамово).

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#Конкурс#Колония#Гуфсин#Pussy Riot#Мария алехина
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