Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию

В теплое время года осужденные сажали цветы, мастерили небольшие фигурки и даже строили фонтаны. Можно было использовать любые материалы,: полиэтилен, стеклопластик, металл, дерево — в общем, что смогли добыть. Первое место досталось березниковской ИК-28, где отбывала наказание участница Pussy Riot Мария Алехина. Второе место поделили ИК-35 и ИК-37 (Чусовой), а третье место разделили КТБ-7 (Губаха) и Пермской ВК (Гамово).