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Posted 11 октября, 09:32

Published 11 октября, 09:32

Modified 11 октября, 09:34

Updated 11 октября, 09:34

Кузбассовцы рассказали, на что бы потратили 100 миллионов рублей

Кузбассовцы рассказали, на что бы потратили 100 миллионов рублей

11 октября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Ценности опрошенных женщин и мужчин несколько разделились.

Жители Кемеровской области рассказали аналитикам, на что бы потратили 100 млн рублей. Более половины опрошенных сообщили, что купили бы недвижимость, если бы выиграли в лотерею такую большую сумму, пишет VSE42.Ru со ссылкой на портал SuperJob.

По словам 58% респондентов, они бы купили новое жилье, 28% потратились бы на автомобиль, еще 19% хотели бы открыть свое дело или развить уже имеющееся. Еще по 17% опрошенных говорят, что отправились бы в путешествие или помогли родителям, а 15% кузбассовцев отдали бы часть денег на благотворительность.

Статистика показывает, что мужчины часто мечтают о своем бизнесе и инвестициях, а женщины — о покупке недвижимости и автомобилей, а также путешествиях и помощи родным и друзьям.

#Финансы#Общество#Опрос
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