Кузбассовцы рассказали, на что бы потратили 100 миллионов рублей

По словам 58% респондентов, они бы купили новое жилье, 28% потратились бы на автомобиль, еще 19% хотели бы открыть свое дело или развить уже имеющееся. Еще по 17% опрошенных говорят, что отправились бы в путешествие или помогли родителям, а 15% кузбассовцев отдали бы часть денег на благотворительность.