Кузбассовцы рассказали, на что бы потратили 100 миллионов рублей

Posted 11 октября, 09:32
Published 11 октября, 09:32
Modified 11 октября, 09:34
Updated 11 октября, 09:34
Жители Кемеровской области рассказали аналитикам, на что бы потратили 100 млн рублей. Более половины опрошенных сообщили, что купили бы недвижимость, если бы выиграли в лотерею такую большую сумму, пишет VSE42.Ru со ссылкой на портал SuperJob.
По словам 58% респондентов, они бы купили новое жилье, 28% потратились бы на автомобиль, еще 19% хотели бы открыть свое дело или развить уже имеющееся. Еще по 17% опрошенных говорят, что отправились бы в путешествие или помогли родителям, а 15% кузбассовцев отдали бы часть денег на благотворительность.
Статистика показывает, что мужчины часто мечтают о своем бизнесе и инвестициях, а женщины — о покупке недвижимости и автомобилей, а также путешествиях и помощи родным и друзьям.