На время двух религиозных праздников у пермских кладбищ появятся новые остановки

На Южной дамбе будет организована остановка для автобусов №1, 5, 8, 14, 33, 61, 75 при следовании в Мотовилихинский район. Пассажиры смогут попасть на Южное кладбище. А для маршрутов №22, 23, 32 и 58 появятся остановки у кладбища «Банная гора».