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Posted 11 октября, 07:11

Published 11 октября, 07:11

Modified 11 октября, 07:13

Updated 11 октября, 07:13

В Перми у кладбищ организуют остановки автобусов на время религиозных праздников

На время двух религиозных праздников у пермских кладбищ появятся новые остановки

11 октября 2024, 07:11
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru

В Перми у кладбищ организуют остановки автобусов на время религиозных праздников

Сюжет
Пермская езда
Остановочные пункты будут функционировать только два дня.

В расписании некоторых пермских автобусов на два дня появятся дополнительные остановки возле кладбищ. Изменения произойдут на время празднования религиозных праздников — Родительской субботы 12 октября и Покрова пресвятой Богородицы 14 октября.

На Южной дамбе будет организована остановка для автобусов №1, 5, 8, 14, 33, 61, 75 при следовании в Мотовилихинский район. Пассажиры смогут попасть на Южное кладбище. А для маршрутов №22, 23, 32 и 58 появятся остановки у кладбища «Банная гора».

Как уточняют в городском департаменте транспорта, остановочные пункты будут работать в период с 09:00 до 19:00. На местах будут дежурить сотрудники ДПС — они обеспечат возможность безопасного перехода.

В выходные в Перми также изменятся маршруты движения двух трамваев. Ранее пермяки жаловались на задержку трамваев по направлению к центру.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт#Покров
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