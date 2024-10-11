На время двух религиозных праздников у пермских кладбищ появятся новые остановки

Posted 11 октября, 07:11
Published 11 октября, 07:11
Modified 11 октября, 07:13
Updated 11 октября, 07:13
В расписании некоторых пермских автобусов на два дня появятся дополнительные остановки возле кладбищ. Изменения произойдут на время празднования религиозных праздников — Родительской субботы 12 октября и Покрова пресвятой Богородицы 14 октября.
На Южной дамбе будет организована остановка для автобусов №1, 5, 8, 14, 33, 61, 75 при следовании в Мотовилихинский район. Пассажиры смогут попасть на Южное кладбище. А для маршрутов №22, 23, 32 и 58 появятся остановки у кладбища «Банная гора».
Как уточняют в городском департаменте транспорта, остановочные пункты будут работать в период с 09:00 до 19:00. На местах будут дежурить сотрудники ДПС — они обеспечат возможность безопасного перехода.
В выходные в Перми также изменятся маршруты движения двух трамваев. Ранее пермяки жаловались на задержку трамваев по направлению к центру.