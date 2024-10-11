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Posted 11 октября, 04:08

Published 11 октября, 04:08

Modified 11 октября, 04:10

Updated 11 октября, 04:10

Пермский ХК «Молот» потерпел серьезное поражение в матче с «Химиком»

Пермский «Молот» сокрушительно проиграл на выезде в Воскресенске

11 октября 2024, 04:08
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» потерпел серьезное поражение в матче с «Химиком»

Автором единственной шайбы в ворота противника стал Олег Ломако.

Пермский хоккейный клуб «Молот» 10 октября потерпел серьезное положение на выезде в Воскресенске. Команда встретилась с ХК «Химик», матч завершился со счетом 7:1 в пользу соперника. Единственную шайбу в ворота противника на 28 минуте игры реализовал Олег Ломако.

Юрий Панов, главный тренер «Молота»:

— Сложно сказать сгоряча, почему матч не сложился для нашей команды. Мне кажется, соперник вышел с запредельным настроем. Мы немножко проспали первый период, пропустили ненужные голы. Потом, конечно, тяжело отыгрываться. Спасибо ребятам за третий период, как могли старались.

Следующая игра «Молота» состоится завтра, 12 октября, в Рязани, в 19:00 по пермскому времени. На лед против пермяков выйдут хозяева — ХК «Рязань-ВДВ». Ранее Properm.ru писали, что сейчас в Перми проходит международный хоккейный турнир «Золотая шайба».

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