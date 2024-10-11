Пермский «Молот» сокрушительно проиграл на выезде в Воскресенске

Следующая игра «Молота» состоится завтра, 12 октября, в Рязани, в 19:00 по пермскому времени. На лед против пермяков выйдут хозяева — ХК «Рязань-ВДВ». Ранее Properm.ru писали, что сейчас в Перми проходит международный хоккейный турнир «Золотая шайба».