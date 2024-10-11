Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае

Posted 11 октября, 08:16
Published 11 октября, 08:16
Modified 11 октября, 08:18
Updated 11 октября, 08:18
Пермяки смогут побывать на благотворительном концерте в трамвае 20 октября. Его организуют благотворительный фонд «Берегиня», «НАШЕ Радио в Перми» и МУП «ПермГорЭлектроТранс». Мероприятие состоится в краевой столице во второй раз, информируют в пресс-службе мэрии города.
Запланировано два специальных рейса, оба пройдут по маршруту «Пермь II — Разгуляй — Пермь II». Первое отправление стартует в 15:00, а второе — в 16:00. Для пассажиров приготовят горячие напитки, а также выступит пермская группа ValieDollz. Благотворительный «трамвайник» станет финалом акции «100 друзей на 100.0 FM», призванной помочь детям с опухолью головного мозга.
Зарегистрироваться на концерт в трамвае можно на сайте акции, стоимость пожертвования должна начинаться от 500 рублей. Среди благотворителей в этом году будут разыгрываться книги детской серии «Магистраль. Дети».