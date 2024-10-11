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Posted 11 октября, 10:28

Published 11 октября, 10:28

Modified 31 октября, 10:34

Updated 31 октября, 10:34

РЖД перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

РЖД перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

11 октября 2024, 10:28
Фото: 1MI.
По итогам 9 месяцев 2024 года выполнили взятые на себя на этот период обязательства по вывозу угольной продукции из всех регионов, с которыми заключены соответствующие соглашения: из Кузбасса, Хакасии, Тывы, Бурятии, Якутии и Иркутской области.

В январе — сентябре отправили угля на экспорт в восточном направлении:

Кузбасс — 39,9 млн тонн (+3,8% к 2023 г., +0,01% к плану);

Хакасия — 4,9 млн тонн (+10,3% к 2023 г., +1,7% к плану);

Тыва — 0,5 млн тонн (+4,6% к 2023 г., +0,3% к плану);

Бурятия — 6,7 млн тонн (-1,9% к 2023 г., +1% к плану);

Якутия — 19,5 млн тонн (+1,9% к 2023 г., +1% к плану);

Иркутская область — 2,6 млн тонн (+3,3% к 2023 г., +4% к плану).

Суммарно перевезли 74,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,6% выше плановых параметров.

Всего по соглашениям с регионами в 2024 году планируется вывезти на экспорт в восточном направлении около 100 млн тонн угля.

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